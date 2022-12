﻿Kleiner Lichtblick für den sozialen Wohnungsbau in Dresden

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden konnte in diesem Jahr nur zwei Neubauvorhaben beginnen. Eines davon ist eine Premiere für das Unternehmen.

Dresden. Inflation und steigende Baupreise haben den sozialen Wohnungsbau in Dresden ausgebremst. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) musste ihre Neubauvorhaben auf Eis legen. Bis auf zwei Projekte. Für eines wurde jetzt Richtfest gefeiert. Das Neubauvorhaben an der Schrammsteinstraße in Striesen auf dem Grundstück einer ehemaligen Kindertagesstätte ist jetzt rohbaufertig.