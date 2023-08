﻿Der Machtpoker von Dresden ist offiziell beendet

Dresden. Nach einem Jahr endet ein noch nie dagewesener Personalpoker im Rathaus. Die Rathausspitze ist komplett. Jan Pratzka (CDU) hat seinen Dienst als Beigeordneter für Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit angetreten. Zum Geschäftsbereich des neuen Bürgermeisters gehören das Haupt- und Personalamt, der Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen, das Bürgeramt, das Brand- und Katastrophenschutzamt, das Amt für Wirtschaftsförderung und das Zentrale Vergabebüro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pratzka erklärte, er freue sich auf die neuen herausfordernden Aufgaben, bei denen er seine Erfahrungen einbringen könne. „Der Geschäftsbereich umfasst wichtige Zukunftsthemen für unsere Stadt. Eine bürgernahe und digitale Verwaltung, die Lösungen findet und Dinge ermöglicht, sind Ziele, für die ich gern arbeite.“ Er habe Freude daran, für seine Heimatstadt Dresden die Zukunft zu gestalten, bekannte Pratzka.

Hilbert blockierte Wiederwahl von Lames

Der neue Beigeordnete ist 1972 in Dresden geboren, verheiratet und Vater von vier Kindern. Der 51-jährige Jurist leitete von 2019 an als Vorsitzender der Geschäftsführung die Agentur für Arbeit Dresden. Davor war er acht Jahre lang Geschäftsführer des Jobcenters Dresden. In der Kommunalpolitik war Pratzka seit 2015 ehrenamtlich als Mitglied im Jugendhilfeausschuss tätig. 2019 zog er für die CDU in den Stadtbezirksbeirat Klotzsche in.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hatte sich nach seiner Wiederwahl im Juli 2022 Veränderungen an der Rathausspitze gewünscht und von der Einvernehmensregelung Gebrauch gemacht. Personalvorschläge für Bürgermeisterämter benötigen zwei Drittel der Stimmen im Stadtrat oder eine einfache Mehrheit im Einvernehmen mit dem OB. Hilbert blockierte im August 2022 die Wiederwahl von Peter Lames (SPD) zum Finanzbürgermeister. Danach folgte ein zäher Machtpoker zwischen OB und erst vier, dann frei Stadtratsfraktionen.

Neutrale Schlichter wurden nötig

Die SPD bestand darauf, den Finanzbürgermeister zu stellen und flog aus dem Bündnis, in dem Grüne, CDU und Linke unter sich waren. Da diese wacklige Koalition keine Bürgermeisterwahl zustande brachte, mussten neutrale Schlichter angerufen werden. Thomas de Maiziére (CDU) und Gunda Röstel (Grüne) empfahlen schließlich, das Finanzressort beim OB anzusiedeln und den drei Partnern jeweils zwei Bürgermeisterposten zuzuschlagen.

So bekam Hilbert bis auf zwei Ausnahmen die Bürgermeisterriege zurück, die schon 2015 von CDU, Grünen, Linken und SPD gewählt worden war. Die Linken Kris Kaufmann (Soziales) und Annekatrin Klepsch (Kultur) sowie die Grüne Eva Jähnigen (Umwelt) wurden wiedergewählt. Lames musste als Richter in die Justiz zurückkehren, der langjährige Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) hatte keinen Rückhalt mehr in der CDU-Fraktion und schied aus dem Amt. CDU-Stadtrat Steffen Kaden sollte Sittel ersetzen, doch er scheiterte im Januar an einer einzigen Stimme und zog seine Kandidatur zurück. Die CDU stellte Pratzka als neuen Bewerber auf, der im Mai auf Anhieb gewählt wurde.

Mit dem Dienstantritt von Pratzka endet die „Leidenszeit“ für Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU), der den Geschäftsbereich des „Neuen“ kommissarisch leiten musste.

DNN