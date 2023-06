Der Druck auf dem Dresdner Wohnungsmarkt wird immer größer

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

was tun, wenn der Wohnraum knapp ist wie in Dresden? Wohnungen bauen natürlich. Aber das tut in absehbarer Zeit niemand. Aufgrund hoher Energiestandards haben sich die Großinvestoren, allen voran die Vonovia, von bereits fertigen Neubauplänen verabschiedet und auch die kommunale „Wohnen in Dresden“ hat alle noch nicht begonnenen Vorhaben auf Eis gelegt.

An der Dopplerstraße lässt die Wohnungsgesellschaft Wohnen in Dresden bis Mitte 2024 ein Wohnhaus mit 13 Wohnungen bauen. © Quelle: WiD

Das ist nachvollziehbar, aber schlecht. Denn der Druck auf dem Wohnungsmarkt wird immer größer, vor allem im Bereich Sozialwohnungen. 10.000 neue Wohnungen werden in diesem Segment in den nächsten Jahren in Dresden benötigt, schätzt die Stadt und sendet nun einen Appell an den Freistaat. Der soll die Förderprogramme flexibler machen. Ein richtiger Ansatz. Die entscheidenden Weichen aber müssen im Bund gestellt werden. Mehr Geld und weniger Vorschriften könnten ein Weg sein. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wenn wir die Dinge weiter so laufen lassen, wie sie sind, erlahmt der soziale Wohnungsneubau vollends. Viele Haushalte mit kleinem Einkommen haben es dann noch schwerer, eine erschwingliche Wohnung in Dresden zu finden. Kris Kaufmann Sozialbürgermeisterin in Dresden über die Förderpolitik des Freistaats für den sozialen Wohnungsbau

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Da war die Welt noch in Ordnung: Su Yeon und Dirk Hilbert nach seinem Wahlsieg 2022. © Quelle: Robert Michael

Das Trennungsdrama bei der „First Family“ von Dresden geht weiter

Wenn es die sozialen Medien nicht gäbe – vielleicht hätte sich das Trennungsdrama im Hause des Dresdner Oberbürgermeisters noch gar nicht herumgesprochen. Nun gibt es eine neue Wendung. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält eine Bibelarbeit beim 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag. © Quelle: Daniel Karmann/dpa

Steinmeier: „Jetzt ist auch Zeit für Waffen“ - Evangelischer Kirchentag hochpolitisch

Es geht politisch zu beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Die wichtigsten Fragen: Fällt die Gesellschaft auseinander? Und darf man sich als Christ für Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet aussprechen? Jetzt lesen

Termine des Tages

13 Uhr: Fackelübergabe an die Special Olympics Host Town Dresden mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert und den zwei Dresdner Special Olympics Teilnehmern Dörte Leistikow und Frank Schürmann. Sie treten in Berlin in der Sportart Boccia an.

18 Uhr: Eröffnung der OSTRALE Biennale O23. Ort: robotron-Kantine, Zinsendorfstraße 5/, 01069 Dresden. www.ostrale.de

20 Uhr: „Symptoms of Development. Die letzte Produktion von Jacopo Godani als Künstlerischer Direktor der Dresden Frankfurt Dance Company. Ort: HELLERAU. Europäisches Zentrum der Künste, Karl-Liebknecht-Straße 56, 01109 Dresden.

Wer heute wichtig wird

Der Schauspieler und Musiker Johnny Depp feiert heute seinen 60. Geburtstag. (Archivfoto) © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der Schauspieler und Musiker Johnny Depp blickt heute an seinem 60. Geburtstag auf eine lange Karriere zurück. Der Durchbruch zum Teeniestar kam 1987 als Undercover-Agent in der TV-Serie „21 Jump Street“. Independent-Regisseur John Waters castete ihn 1990 in „Cry Baby“ als 50er-Jahre-Rocker. Tim Burton holte ihn als „Edward mit den Scherenhänden“ vor die Kamera, Burton gab Depp einige seiner besten Rollen in Filmen wie „Ed Wood“, „Sleepy Hollow“, „Charlie und die Schokoladenfabrik“, „Sweeney Todd“ oder „Alice im Wunderland“.

Doch Millionengagen und Mega-Ruhm hat Depp Captain Jack Sparrow zu verdanken. Fünf Mal spielte er in der „Fluch der Karibik“-Reihe den kultigen Piraten. Damit holte er sich 2004 seine erste Oscar-Nominierung, weitere folgten für die Peter-Pan-Geschichte „Wenn Träume fliegen lernen“ (2005) und für „Sweeney Todd“ (2008).

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Känguru „Berry“ ist von seinem Hof in Rethwisch entflohen. Seine Halterin ist in großer Sorge. © Quelle: privat

... Albino-Känguru „Berry“ - kaum im neuen Zuhause, schon ausgebüxt

Das zwei Jahre alte, weiße Känguru „Berry“ ist seit Mittwoch von seinem Hof an der Ostsee verschwunden. Die Halterin des sonst zutraulichen Tieres hat es zwar auf seinem Freigang schon mehrfach gesichtet - doch das Einfangen gestaltet sich nicht so einfach. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN