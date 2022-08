Der Dresdner Stuntman Ilian Simeonow hat am meisten Spaß an sogenannten Bodystunts, also Stunts, bei denen er allein auf seinen Körper angewiesen ist.

Der Dresdner Ilian Simeonow arbeitet seit nun mehr 20 Jahren als Artist und Stuntman. Im DNN-Interview sprach er über seinen Werdegang und was ihn an seinem Beruf so fasziniert.

