﻿Der Bürgermeisterpoker von Dresden spitzt sich zu

Die Handys laufen heiß, eine Videokonferenz jagt die nächste: Der Stadtrat steht vor der Wahl von fünf Bürgermeistern, es könnte zu Überraschungen kommen. Und zu einem Gewinner, den niemand auf dem Zettel hat.

Dresden. Seit Monaten wird die Kommunalpolitik von einer Frage bestimmt: Wann bekommt Dresden wieder Bürgermeister? Für vier Beigeordnete ist die Amtszeit schon abgelaufen, die fünfte in der Runde hat am 31. Oktober Feierabend. Dann bleiben nur noch der frisch wiedergewählte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sowie Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) und Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) als Spitzenpersonal im Rathaus. Es sei denn, der Stadtrat wählt am Donnerstag einen oder mehrere neue Bürgermeister. Das ist aber alles andere als sicher.

Die Ausgangssituation: Wer bestimmt die Bürgermeister?