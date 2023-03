﻿Neues Angebot in Dresden: Hier finden psychisch Kranke ein offenes Ohr

Auch in Dresden können Monate vergehen, bis man einen Psychotherapieplatz bekommt. Damit das Warten nicht zur Qual wird, hat der Verein EX IN Sachsen ein neues Hilfsangebot geschaffen.

Frank Pabst, Petra Schöne, Yvonne Hoff und Kathrin Krall (v.l.) vom Verein EX IN Sachsen in ihrem neuen „PeerPoint“.

Dresden. Drei Monate: So lange muss ein Mensch in Deutschland im Schnitt nach einem Erstgespräch bei einem Psychologen auf den Therapiestart warten. Das hat eine Datenrecherche von rbb24 von 2022 ergeben. Und selbst bis zum Erstgespräch können Wochen vergehen. Zu lang, wenn sich eine Depression bereits ihren Weg bahnt. Je länger ein Patient warten muss, desto höher die Gefahr der Chronifizierung.

Experten durch Erfahrung: Die Genesungsbegleiter von EX IN

Damit Menschen in der Warteschleife nicht allein sind, gibt es ab 7. März ein neues Angebot in Dresden. Im „PeerPoint“ an der Rothenburger Straße können psychisch belastete Menschen durch den Austausch mit anderen Betroffenen Hilfe finden. „Wir wollen Raum und Zeit geben“, sagt Petra Schöne, „ein offenes Ohr, bei einem Tee oder Kaffee.“

Die Dresdnerin ist Vorsitzende von EX IN Sachsen, dem 2018 gegründeten Verein, der hinter dem „Peer Point“ steht. Unter dem Credo „Experten durch Erfahrung“ bildet er seit 2020 sogenannte Genesungsbegleiter aus. Das sind Menschen, die selbst eine seelische Krise erlebt haben und mit ihrer Erfahrung andere Betroffenen helfen wollen. Voraussetzung ist die psychische Stabilität. Auch Petra Schöne hat sich ausbilden lassen, nachdem sie 2008 an einer Depression erkrankt war.

Beratungsgespräche und offene Begegnungszeiten

Künftig bieten jeden Dienstag zwischen 19 und 22 Uhr zwei Genesungsbegleiter im „PeerPoint“ Beratungsgespräche an, für die sich Betroffene vorher per Telefon oder E-Mail anmelden können. Zudem findet jeden Donnerstag zwischen 18 und 22 Uhr ein Abend der offenen Tür statt, eine Anmeldung braucht es dann nicht.

Daneben plant EX IN Selbsthilfegruppen und Workshops zu Fragen wie: Sollte ich meinem Arbeitgeber von meiner psychischen Erkrankung erzählen und wenn ja wie? Was tut mir gut, wenn es mir seelisch schlecht geht? Alle Angebote sind kostenfrei, Spenden willkommen.

„Wir machen keine Therapie“

„Wir sind geöffnet für alle“, betont Petra Schöne, „aber grundsätzlich für psychisch Kranke.“ Eine Diagnose brauche es nicht. Zudem soll der „PeerPoint“ eine Anlaufstelle für Angehörige und Freunde von Betroffenen sein. „Aber wir machen keine Therapie“, betont Teamkollegin Yvonne Hoff. EX IN will die Arbeit von Psychologen nicht ersetzen, sondern ergänzen und Betroffenen zuhören, wenn es sonst gerade keiner tut. Zudem ist der Verein eng vernetzt mit anderen Hilfsadressen wie Diakonie, Suchthilfe, dem Bündnis gegen Depression und vermittelt bei Bedarf an diese.

„Früher konnten wir als Genesungsbegleiter nur Spaziergänge anbieten, jetzt haben wir endlich auch passende Räume“, sagt Frank Pabst, der auch zu EX IN Sachsen gehört. Bislang hatte der Verein einen kleinen Büroraum an der Bautzner Straße, jetzt gehören ihm rund 80 Quadratmeter inklusive Küche, Büro, Gesprächsraum und Mini-Bibliothek mit Selbsthilfebüchern über Depression, Angststörungen und Schizophrenie. Vom Fotostudio, das zuvor die Räume gemietet hatte, ist nur noch die pompöse Deckenlampe im Kugeldesign geblieben.

Bald Genesungsbegleitung auf Rezept?

Seit November waren Petra Schöne und ihre Mitstreiter von EX IN am werkeln, haben gestrichen, neue Möbel besorgt, die Küche eingebaut. Die Kosten für den „PeerPoint“ bestreitet der Verein laut eigenen Angaben mit Fördergeldern der Krankenkassen, der Organisation Aktion Mensch und privaten Spenden. Städtische Gelder bekommt EX IN nicht. „Die Förderung von Vereinsarbeit mit sachsenweiter Intention ist nicht durch die Fachförderrichtlinie unseres Amtes gedeckt“, heißt es hierzu aus der Abteilung Sozialpsychiatrischer Dienst des Gesundheitsamts. Die Leiterin Franziska Darmstadt betont aber, dass Dresden als erste Kommune in Sachsen die Integration von Genesungsbegleitern in den Kontakt- und Beratungsstellen für Menschen mit psychischer Erkrankung auf Basis geringfügiger Beschäftigung integriert habe.

Petra Schöne wünscht sich dagegen, dass Genesungsbegleiter fest im psychiatrischen System verankert sind. „Unser langfristiges Ziel ist, Genesungsbegleitung auf Rezept anbieten zu können“, sagt die Vereinsvorsitzende. In Thüringen funktioniere das schon. Dort arbeiten die „Experten durch Erfahrung“ zudem bereits an mehreren Kliniken mit, genauso wie in Leipzig. In Dresden gibt es so eine Art der Zusammenarbeit noch nicht.

Städtisches Klinikum zeigt sich offen für Genesungsbegleiter

Während das Uniklinikum die DNN-Anfrage zu dem Thema unbeantwortet lässt, zeigt man sich am Städtischen Klinikum offen für den Einsatz von Genesungsbegleitern. Mittelfristig sei dieser in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und in der Klinik für Psychosomatik und Psychiatrie denkbar, heißt es aus der Pressestelle des Krankenhauses. Die Genesungsbegleiter könnten beispielsweise nicht suizidgefährdete Patienten beim Ausgang begleiten oder bei Behördengängen. Bevor es soweit ist, müsse aber „eine Refinanzierung dieser Stellen durch die Krankenkassen“ gesichert sein. Wie Petra Schöne berichtet, sei das in Sachsen aktuell noch nicht absehbar.

Experten befürworten Einsatz von Genesungsbegleitern

Doch hilft der Einsatz von Genesungsbegleitern Betroffenen wirklich? „Nach derzeitigem Forschungsstand ist die Evidenzlage unzureichend, um Peer-Support als sicher belegtes Regelangebot in der Behandlung und Versorgung von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen zu empfehlen“, urteilt die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde in ihrer aktuellen Therapieleitlinie.

Einzelne Studien deuten laut DGPPN allerdings auf einen positiven Effekt auf den Genesungsprozess von Betroffenen hin. Zudem könnten Genesungsbegleiter Patienten helfen, mehr Selbstvertrauen und Autonomie zu entwickeln, soziale Netzwerke aufzubauen und Selbst-Stigmatisierung abzulegen. Daher empfiehlt die DGPPN ausdrücklich, Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen Unterstützung durch Genesungsbegleiter anzubieten.

Peerpoint: Rothenburger Str. 15, Kontakt und Öffnungszeiten: https://www.peerpointdd.de/