﻿Den Freund brutal getötet: Dresdner Gericht verhängt lange Haftstrafe

Täter und Opfer lebten in diesem Hochhaus in Dresden-Gorbitz.

Dresden. Es war eine brutale, grausame Tat die Omid A. am 27. Juni 2021 in einer Wohnung in Gorbitz beging. Der junge Afghane stach einem Landsmann ein Messer in den Hals, durchtrennte dabei die Halsschlagader und erdrosselte ihn dann mit einem Gürtel. Danach deckte er den Leichnam mit Kissen und einer Decke zu.

Stunden später ging der 22-Jährige zur Polizei und erklärte, den Mann getötet zu haben. Bei der Verhandlung am Dresdner Landgericht machte er allerdings keine Angaben. So konnte über das genaue Vorgehen und vor allem das Tatmotiv nur spekuliert werden.

Landsmann erst Kehle aufgeschlitzt, dann erdrosselt

Die Männer waren befreundet, gleichalt und wohnten beide im selben Hochhaus am Amalie-Dietrich-Platz – der eine in der sechsten, der andere in der zwölften Etage. Omid A. hielt sich oft in der Wohnung seines Landsmannes auf. Ahmad war ein ruhiger Typ und bei allen beliebt, der Angeklagte dagegen ist sehr aufbrausend und wegen Gewaltdelikten auch schon vorbestraft.

Offenbar hatte es an jenem Abend einen Streit gegeben und Omid A. tötete dabei seinen Freund. Danach verließ er dessen Wohnung, fuhr in seine eigene, wechselte die Kleidung, kehrte in die Wohnung des Opfers zurück. Die Überwachungskamera im Haus zeigt, wie er mehrmals mit dem Aufzug hoch und runter fährt. Er verließ sogar das Haus und verzockte 100 Euro in einer Spielhalle in der Nähe.

Die Staatsanwaltschaft hatte versuchten Totschlag und Mord angeklagt und im Plädoyer eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Der Angeklagte habe dem Opfer zunächst in den Hals gestochen und ihn erst viel später, nachdem er festgestellt hatte, dass der Mann noch lebte, zur Vertuschung der Tat – also als Verdeckungsmord – erdrosselt. Die Schwurgerichtskammer sah ein engeres Zeitfenster und ging von einer sehr zeitnahen Abfolge aus. Sie verurteilte den 22-Jährigen wegen Totschlags zu zehn Jahren und vier Monaten Haft.