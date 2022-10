Klare Kante gegen Rechtsextremismus: Auch an diesem Montag wollen Menschen in Dresden wie schon in den Vorjahren – das Foto stammt vom Oktober 2018 – gegen Pegida auf die Straße gehen. Darüber hinaus sind in den nächsten Tagen weitere Demos für den Zusammenhalt in der Krise geplant.

© Quelle: dpa/Oliver Killig/Archiv