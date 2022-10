Demo-Samstag in Dresden: Das ist los, hier sind Straßen gesperrt

In Dresden ruft am Samstag „Herz statt Hetze“ zu Demo, Treffpunkt ist der Schloßplatz.

Dresden. Dresden steht am Samstag ein reger Demo-Nachmittag mit gegensätzlich ausgerichteten Veranstaltungen und jeweils Tausenden Teilnehmern, so zumindest die Erwartung bevor.

Zum einen trifft sich das Bündnis „Herz statt Hetze“ unter dem Motto „Rechts bleibt´s kalt. Für solidarische Wärme“ ab 14.30 Uhr auf dem Schlossplatz und der angrenzenden Augustusbrücke. Um 13 Uhr startet außerdem eine Zubringerdemo am Jorge-Gomondai-Platz in der Neustadt.

Hauptanlass für eben genannte Demo sind Querdenker unter Beteiligung der rechtsextremen Freien Sachsen, die sich ab 15 Uhr auf dem Theaterplatz sammeln und dann mehrere Stunden durch die Stadt ziehen wollen. Anvisierte Endzeit hier ist 18.30 Uhr, angemeldet ist für 8000 Personen.

Hilbert: „Für Extremisten ist kein Platz in Dresden“

Auch der OB meldete sich zu Wort: „Viele Menschen sind aufgewühlt, etliche auch aufgebracht. Kritik an und Protest gegen politische Entscheidungen sind völlig legitim – wenn sie sachlich und auf dem Boden des Grundgesetzes bleiben“, so Dirk Hilbert. „Für Extremisten aber ist kein Platz in Dresden. Deshalb ist es an uns Dresdnerinnen und Dresdnern, am Sonnabend Gesicht zu zeigen gegen jegliche Verfassungsfeinde. Die gegenwärtigen Herausforderungen bestehen wir nicht, wenn wir uns zu Hass und Hetze verleiten lassen. Sondern nur, wenn wir besonnen bleiben, uns auch der Sorgen unserer Mitmenschen bewusst sind und zusammenhalten.“

Die Stadt warnt insbesondere ab 15.30 Uhr vor Verkehrseinschränkungen auf dem 26er Ring, also im erweiterten Innenstadtgebiet. Verkehrsteilnehmer, die in oder durch das Dresdner Zentrum wollen, werden angehalten, den Bereich zu umfahren oder mehr Zeit einzuplanen.