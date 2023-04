Dem VVO steigen die Kosten aufs Dach

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

eine Verdopplung der Kosten für Strom und ein Plus von 45 Prozent beim Diesel: Vor dem Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) liegen schwierige Monate. Nach aktuellen Prognosen kann der Zweckverband ab 2025 mit den Einnahmen die anfallenden Kosten nicht mehr decken. Können die Löcher nicht gestopft werden, drohen im schlimmsten Fall Einschnitte beim Angebot.

Explodierende Kosten zwingen den Verkehrsverbund Oberelbe zum Handeln: Die Einsparungen könnten auch Folgen für die vielgenutzte Verbindung zwischen Dresden und Leipzig haben. © Quelle: Lars Neumann/VVO

Und das bedeutet: weniger Züge und nicht genutzte Strecken. Zwar geht der VVO wegen des 49-Euro-Tickets perspektivisch von mehr Fahrgästen aus. Aber die zahlen eben auch weniger für ihre Fahrkarte. Noch sind die Verantwortlichen zuversichtlich, Lösungen zu finden. Jetzt lesen

Im Verkehrsverbund Oberelbe haben wir bisher bereits etwa 40 000 Deutschlandtickets verkauft. Burkhard Ehlen VVO-Geschäftsführer

Schlappe für Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert. © Quelle: Robert Michael/dpa/Archivbild

Dresdner Linke-Stadtrat klagt erfolgreich gegen den OB

Muss ein Stadtrat in einem Ausschuss eine Vorlage beschließen, die er gar nicht kennt? Linke-Stadtrat Tilo Wirtz wollte es genau wissen und zog vor das Verwaltungsgericht Dresden. Jetzt lesen

Nach der Unfallfahrt von zwei jungen Männern steht ein Audi A3 noch mit der Front noch in der Wohnzimmerwand eines Wohnhauses in Delmenhorst (Niedersachsen). Menschen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. © Quelle: picture alliance / dpa

Justizminister Buschmann will Unfallflucht teilweise entkriminalisieren

Wer eine Unfallflucht begeht, muss bislang mit einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe rechnen. Fälle, in denen nur ein Sachschaden entstanden ist, könnten allerdings bald von einer Straftat zur Ordnungswidrigkeit herabgestuft werden. So sieht es ein Eckpunktepapier des Bundesjustizministeriums vor. Jetzt lesen

11 Uhr: Pressekonferenz zum Programm für das 51. Internationale Dixieland Festival Dresden (14. bis 21. Mai 2023)

16 Uhr: Elektrifizierung - Hochrangige Politiker aus der Region stellen in Bischofswerda ihre Forderungsoffensive für die Elektrifizierung der Bahnstrecken Dresden-Görlitz und Dresden-Zittau vor.

17 Uhr: Vernissage „Wirte im Lockdown“ im Kulturpalast

Eine Packung Antibiotika (M) und diverse andere Medikamente liegen auf einem Tisch in einer Apotheke. (Symbolbild) © Quelle: Monika Skolimowska/dpa/Archivbild

Die EU-Kommission stellt ihren Vorschlag für eine große Reform der Pharma-Gesetzgebung vor. Dabei soll es unter anderem um Medikamentenknappheit sowie hohe Kosten für Medikamente gehen. Außerdem will die EU-Kommission Empfehlungen an die EU-Staaten vorlegen, wie Antibiotika-Resistenzen bekämpft werden können.

Umfrage: Trauen Sie Dynamo Dresden den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu? © Quelle: Jochen Leimert/Montage: DNN

... die spannende 3. Liga

Das Aufstiegsrennen in der 3. Liga ist extrem knapp. Dynamo Dresden hat mit dem Sieg gegen Waldhof Mannheim den Relegationsplatz zurückerobert. Aber kann es am Ende reichen. Was meinen Sie? Hier geht es zu unsrer Umfrage

