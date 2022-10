Dem Striezelmarkt gehen die Händler aus

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

noch vor wenigen Jahren war ein Stand auf dem Striezelmarkt heiß begehrt. In diesem Jahr ist alles anders. Nach zwei Jahren Pause hat die Stadt mehr Plätze als Bewerber. Es wird ein luftiger Striezelmarkt, und das ist wenig verwunderlich. Im vergangenen Jahr hatten die Händler ihre Buden liebevoll geschmückt und verderbliche Ware längst im Kühlschrank liegen, als Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in einer Talkshow (!) laut darüber nachdachte, ob Menschen Glühwein trinken dürften angesichts der Coronatoten.

© Quelle: Anja Schneider

Das war drei Tage, nachdem die Staatsregierung in einer Coronaschutzverordnung die Weihnachtsmärkte ausdrücklich privilegiert hatte. Kurz nach Kretschmers Nachdenken verbot die gleiche Staatsregierung die Weihnachtsmärkte und zerstörte Vertrauen. Wer als Händler heute unter mehreren Optionen wählen kann, der kommt nicht nach Sachsen, sondern baut seinen Stand in einem Land auf, in dem die Politik ausrechenbar handelt. Der Striezelmarkt ist das Zugpferd der sächsischen Weihnachtsmärkte, kleinere Städte haben noch ganz andere Probleme. Es wird luftig zugehen im Weihnachtsland Sachsen - nicht nur auf dem Striezelmarkt. Jetzt lesen

Für eine erfolgreiche und nachhaltigere Trendumkehr bedarf es eines ganzheitlichen Ansatzes. Denn mit polizeilichen Mitteln allein ließe sich bestenfalls eine Verdrängung erreichen. Lutz Rodig Dresdens Polizeipräsident, über die Bemühungen, die Drogenszene am Wiener Platz zurückzudrängen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz sinkt wegen fehlender Daten: Dresdens Inzidenz sinkt am Montag wieder deutlich. Das liegt aber vor allem daran, dass das RKI keine neuen Fallzahlen aus der Landeshauptstadt erhalten hat. So sieht die Corona-Lage im Einzelnen aus. Jetzt lesen

Künftig wird zwischen Dresden und Hamburg täglich ein ICE pendeln. © Quelle: dpa/Sebastian Kahnert/Archiv

Das bringt der neue Fahrplan der Bahn für Dresden

Ein Nachtzug nach Zürich, mehr Zeit für den Tagesausflug nach Prag und eine „absurde“ Direktverbindung nach Stuttgart: Welche Reisemöglichkeiten es ab Mitte Dezember gibt. Jetzt lesen

Nach Raketenangriffen steigt schwarzer Rauch über Kiew auf. © Quelle: ---/ukrin/dpa

Angriffswelle mit Raketen und Drohnen: Russland intensiviert den Terror gegen die Ukraine

Russland hat ukrainische Städte mit zahlreichen Raketen und Drohnen angegriffen. Im Fokus dabei steht der Terror gegen die Zivilbevölkerung und Rache für die Explosion auf der symbolträchtigen Krimbrücke, für die Putin die Ukraine verantwortlich macht. Jetzt lesen

15 Uhr, Preisverleihung des Jugend-Fotowettbewerbs „Der Sommer meines Lebens Dresden“: Der Portraits Hellerau e.V. hat Dresdner Jugendliche dazu aufgerufen, ihre Eindrücke und Erlebnisse aus diesem Sommer in Fotografien festzuhalten. Zahlreiche Einsendungen sind eingegangen – von der sommerlichen Stadtkulisse über fotografische Experimente bis zum sehr persönlichen Portrait. Die Jury, bestehend aus Kristin Ferse, Martin Morgenstern, Frank Höhler, Andreas Rajchert und Marla Arndt, hat 15 Preisträgerinnen und Preisträger ausgewählt und überreicht die Ehrung im Foyer der Technischen Sammlungen. Die Fotografien sind dort bis zum 13. November zu sehen.

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Plauen - In der öffentlichen Sitzung stellt der Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft der Landeshauptstadt das Vegetations- und Bewässerungskonzeptes für den Südpark vor. Außerdem geht es um Fördergeld für das Projekt „Müllfreier Bienertpark“ und mehrere Anträge an den Stadtrat, die auch den Stadtbezirk Plauen betreffen. Ort: Stadtbezirksamt Plauen, Ratssaal, Nöthnitzer Straße 2, 01187 Dresden

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Pieschen - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um die Sanierung und Modernisierung der Außenanlagen an der 9. Oberschule „Am Elbe Park“, um Fördergeld für den Stoffwechsel e. V. zur Errichtung einer überdachten Lagerfläche für einen neu zu etablierenden Abenteuer-Bau-Spielplatz, für den SV Motor Mickten-Dresden e. V. zur Förderung von 2 Sportrollstühlen „Strike Force“ und für en Kleingartenverein Sommerfrische e. V. zur Erneuerung der Dachkonstruktion des Nebengebäudes am Vereinsheim. Ort: Gymnasium Dresden-Pieschen, Raum 247/248 Erfurter Straße 17, 01127 Dresden

Fans von Dynamo Dresden. © Quelle: IMAGO/Eibner

Die Geschäftsführung von Dynamo Dresden trifft sich heute mit Vertretern der aktiven Fanszene und stellt nach den neuerlichen Ausschreitungen in Bayreuth einen Maßnahmenkatalog vor. Dresdens Polizeipräsident Lutz Rodig nennt diesen „einen Schritt in die richtige Richtung“. „Wir unterstützen die Geschäftsführung diesen Weg konsequent weiter zu gehen und die Maßnahmen zügig umzusetzen. Wir werden daher auch genau beobachten, wie sich die aktive Fanszene zu den Maßnahmen positioniert und wie ernst es ihnen mit Konsequenzen tatsächlich ist. Eine Differenzierung innerhalb der großen Fangemeinschaft der SG Dynamo Dresden ist wichtig. Uns geht es um die Gewalttäter“, so Rodig.

Die Schauspielerin Meret Becker kommt zur Filmpremiere des Films «Fabian oder Der Gang vor die Hunde» ins Freiluftkino auf der Museumsinsel. © Quelle: Jörg Carstensen/dpa-Pool/dpa

... der politische Grund für eine neue Frisur

Im Iran protestieren etliche Menschen gegen die Regierung. Französische Schauspielerinnen setzten vergangene Woche mit einem Video ein Solidaritätszeichen - nun greifen auch Kolleginnen aus dem deutschsprachigen Raum zur Schere. Jetzt lesen

