Dem Aufstieg ein Stück näher

Dynamo Dresden hat einen großen Schritt in Richtung 2. Bundesliga gemacht. Der 3:1-Sieg gegen Aufstiegskonkurrent Wehen Wiesbaden brachte nicht nur drei Punkte im direkten Vergleich. Die Souveränität, mit der Schwarz-Gelb die Partie für sich entschied war beeindruckend.

Dynamos Spieler jubeln nach dem wichtigen Sieg vor dem K-Block im Rudolf-Harbig-Stadion. © Quelle: Robert Michael/dpa

Dynamo steht damit erstmals seit Wochen wieder auf einem direkten Aufstiegsplatz, da der Zweitplatzierte SC Freiburg Amateure nicht aufstiegsberechtigt ist. Das sollte für die restlichen drei Partien gegen die allesamt vom Abstieg bedrohten Teams aus Meppen, Oldenburg und Zwickau eigentlich reichen. Dynamo hat es in der Hand! Jetzt lesen

Man hat der Mannschaft angemerkt, dass sie unbedingt gewinnen wollte. Markus Anfang Dynamo-Trainer

In Dresden sollen Flüchtlinge in Container wie diesen unterkommen. Ist das der richtige Weg? © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Gerhard Ehninger: Wir müssen über Flucht, Asyl und Integration reden

Es kann nur richtig sein, ausgiebig darüber zu diskutieren, wie und wo wir Flüchtlinge in Deutschland unterbringen. Worüber wir nicht diskutieren sollten, ist die Frage, ob, kommentiert DNN-Kolumnist Gerhard Ehninger. Jetzt lesen

Bei dem für kommenden Mittwoch geplanten Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt wollen Länder und Kommunen vom Bund mehr Geld fordern. Schon vorab haben sie klargemacht: Die vage Hoffnung auf eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems reicht ihnen nicht aus. © Quelle: picture alliance/dpa

Vor dem Flüchtlingsgipfel: Bund und Länder streiten über Finanzierung und Maßnahmen

Bei dem für kommenden Mittwoch geplanten Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt wollen Länder und Kommunen vom Bund mehr Geld fordern. Schon vorab haben sie klargemacht: Die vage Hoffnung auf eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems reicht ihnen nicht aus. Jetzt lesen

Straßensanierung - Von heute an bis heute bis voraussichtlich Anfang März 2024 saniert das Straßen- und Tiefbauamt die Blasewitzer Straße und die Loschwitzer Straße zwischen Fetscherstraße und Berggartenstraße auf 1725 Meter Länge. Dabei werden Umleitungen und Verkehrseinschränkungen notwendig.

Handwerk - Die Handwerkskammer Dresden stellt ihre Frühjahrskonjunkturanalyse und die Ergebnisse einer Sonderumfrage zur Attraktivität des Unternehmertums vor.

17 Uhr: Stadtbezirksbeirat Prohlis - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Fördergeld für den Ehrenamtstag der Schloßkirchgemeinde Lockwitz, das Festival „SPIKE meets Urban Up 2023″, ein Fest zum 5. Jubliäum des ELBE-Magazins. den Masterplan Grün, die Stadtteilfeuerwehr Dresden-Niedersedlitz und die Einrichtung einer Naturbeobachtungsstation im Kinderhaus krea(k)tiv Dresden-Nickern. Ort: Stadtbezirksamt Prohlis, Bürgersaal, Prohliser Allee 10, 01239 Dresden

17.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Neustadt - Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung steht unter anderem die Sicherstellung des kommunalen Einflusses bei der Quartiersentwicklung „Alter Leipziger Bahnhof“ sowie die Bewilligung von Fördergeldern für die Bürgerbeteiligung im Stadtbezirk Neustadt zum „Masterplan Grün“, den Tag der offenen Tür des Heinrich-Schütz-Konservatoriums und die Lange Nacht der Galerien und Museen 2023. Ort: Ev.-Luth. Diakonissenanstalt Dresden e. V., Holzhofgasse 8, 01099 Dresden, Saal im Altenzentrum

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Klotzsche - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Fördergeld für die Restaurierung/Sanierung der Zaunanlage sowie des Eingangstores zum Neuen Friedhof Klotzsche, ein Festzelt zur 41. Klotzscher Handballfestwoche, die Bürgerbeteiligung im Stadtbezirk Klotzsche zum „Masterplan Grün“ und ein Projekt des power4africa e. V., das Neumigranten die Tugend der Wertegesellschaft vermitteln soll. Ort: Stadtbezirksamt Klotzsche, Bürgersaal, Kieler Straße 52, 01109 Dresden

260.000 Pflegebedürftige werden derzeit in Sachsen zu Hause betreut. (Symbolfoto) © Quelle: IMAGO/Zoonar

Vom 8. bis 12. Mai 2023 findet zum zweiten Mal die sachsenweite Woche der pflegenden Angehörigen mit verschiedenen Angeboten zur Information, Beratung und zum Austausch statt. Die Aktionswoche wird jeweils von einer zentralen Auftakt- und Abschlussveranstaltung eingerahmt. An den übrigen Tagen stehen unterschiedliche regionale Angebote in den Landkreisen und Kreisfreien Städten zur Verfügung, die kostenfrei genutzt werden können.

Veranstaltungen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Internetplattform Pflegenetz Sachsen

Mehr als 260.000 Pflegebedürftige werden derzeit in Sachsen zu Hause betreut. Wer die Pflege zu Hause sicherstellt, ermöglicht seinen Angehörigen in vertrauter Umgebung in Würde und so selbstbestimmt wie möglich, zu altern, hob Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping in einer Mitteilung hervor.

Charles, der Schauspieler: 1969 trat er in einem Stück des Trinity Colleges in Cambridge auf. © Quelle: imago stock&people

... 20 unbekannte Fakten über Charles III. - Was Sie vielleicht noch nicht über den frisch gekrönten König wussten

Der neue britische König mag Nachhaltigkeit und ist ein Pionier des Klimaschutzes. Aber wussten Sie, dass er auch mal ein akzeptabler Schauspieler und Musiker war? 20 eher unbekannte Fakten über Charles III. Jetzt lesen

