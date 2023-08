Debatte um Pumpspeicherwerk erreicht Stadtrat

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

wenn die Verfechter des Pumpspeicherwerks in Niederwartha von der Anlage sprechen, beginnen die Augen zu leuchten. Dann ist von den technischen Raffinessen die Rede, mit der vor knapp 100 Jahren ein Stromspeicher geschaffen wurde, der zu den Aushängeschildern der Region gehörte.

Den allermeisten ist klar: Heute ist der Maschinenpark verschlissen, modernes Gerät ist effizienter, in Niederwartha muss mit Gesamtinvestitionen von 165 Millionen Euro oder mehr gerechnet werden.

Der Vattenfall-Konzern sieht in anderen Standorten mehr Renditepotenzial, daran hat auch die Kostenbelastung durch gesetzliche Regelungen ihren Anteil, die bislang weder CDU- noch SPD-geführte Bundesregierungen verändert haben. Die Anlage dümpelte so lange dahin. Besser ist sie damit nicht geworden, die Sanierungskosten sind auch nicht gesunken, aber die Hoffnung der Fürsprecher der Pumpspeicher-Technologie ist geblieben.

Das Pumpspeicherwerk in Dresden-Niederwartha sorgt für Debatten im Stadtrat und dürfte die Stadtpolitik auch im Vorfeld der Kommunalwahl im Juni 2024 beschäftigen. © Quelle: Archiv/Jan Woitas, dpa

Sie müssen mit ansehen, wie die Stadt, Sachsen-Energie und Vattenfall in Verhandlungen über die Zukunft des Werks zusammensitzen, aber nichts nach außen dringt. Niemand klare Zahlen nennt, niemand sagt, ob er irgendwo für die gleiche Strommenge einen günstigeren Speicher sieht, der alle Genehmigungen besitzt und auch noch Anklang in der Bevölkerung findet.

Im Zuge der Energiewende gibt Deutschland für den Wandel in vier Kohlerevieren 40 Milliarden Euro aus. Sachsen verteilt davon Geld für Freibäder, Behördenstandorte und Haltestellenhäuschen. Der Ausgleich schwankender Einspeisungen von Wind- und Solarstrom kostet in Deutschland im Jahr inzwischen drei Milliarden Euro. Pumpspeicherwerk-Betreiber im Ausland erhalten Geld für jede Kilowattstunde, die sie bei Angebotsspitzen aus Deutschland abnehmen.

Womöglich hätte da längst das Geld für Niederwartha mobilisiert werden können. Nun muss endlich eine Entscheidung her. Dabei müssen Stadt und Freistaat Sachsen zusammenarbeiten. Mit Perspektiven für die Wasserstofftechnologie auf einem 90 Hektar großen Gelände reicht die mögliche Bedeutung von Niederwartha weit über Dresden hinaus. Hier muss ernsthaft und technologieoffen um eine Zukunft gerungen werden.

Wenn irgendwo mal ein Flugzeug der deutschen Flugbereitschaft mit einer Ministerin an Bord nicht weiter kommt, ist das eine peinliche Panne, aber keine Katastrophe. Wenn Anlagen wie in Niederwartha auf dem ideologisch verminten Schlachtfeld der Energiewende geopfert werden sollten – dann tritt das ein, was Imageschaden für die deutsche Ingenieurskunst genannt wird. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Die Ertüchtigung und Betreibung des Werkes ist für die Stadt Dresden mindestens zwei Nummern zu groß. Veit Böhm umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, über das Pumpspeicherwerk Niederwartha

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Küchenchef Andreas Gräser © Quelle: Michael Lukaszewski

Kempinski-Sanierung: Restaurant „Das Palais“ öffnet als erstes

Seit Anfang des Jahres wird das Kempinski-Hotel aufwendig kernsaniert und renoviert. Nun ist erstes Leben in das historische Gebäude eingezogen. Aus dem ehemaligen Palais Bistro ist ein Restaurant geworden. Jetzt lesen

Die „DNN am Sonntag" gibt's nur digital

DNN am Sonntag, 20.08.23 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Aus unserem Netzwerk

„Washington Post“: Ukraine erreicht Ziel der Gegenoffensive nicht Die ukrainischen Truppen werden nach einem Bericht der „Washington Post“ die strategisch wichtige Stadt Melitopol im Südosten des Landes nicht erreichen. © Quelle: dpa

Schlechte Prognose für die von Russland angegriffene Ukraine: Laut einem Bericht der „Washington Post“ werden die ukrainischen Truppen die strategisch wichtige Stadt Melitopol im Südosten des Landes nicht erreichen. Damit würde die Ukraine das Hauptziel ihrer Gegenoffensive verfehlen, berichtete die Zeitung.

Termine am Wochenende

Sonnabend: Rallye Sachsen Classic - In Dresden startet am Sonnabend die dritte und abschließende Etappe. Station ist das V8-Werk in Pirna. Von dort führt die Strecke über Bad Schandau die Elbe entlang über die tschechische Grenze bis nach Krasna Lipa. Danach geht es zurück nach Deutschland mit der ersten Station in Herrnhut (Herrnhuter Manufaktur). Zur Mittagspause besuchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das ehemalige Landesgartenschaugelände in Löbau. Über Bischofswerda fahren die Teams zurück nach Dresden. Im Ziel werden die historischen Autos eine Gesamtdistanz von 544 Kilometern zurückgelegt haben.

Sonnabend, 16 Uhr: Balkonkonzert im Garten des Chinesischen Pavillons in Dresden.

Sonnabend, 20 Uhr: Juicy Party - 2023 ist die Juicy Party, zum Dresdener Stadtfest wieder bei den Filmnächten am Elbufer. Chartstürmer 2LADE performt mit Unterstützung Dresdens Newcomerin EAZI, DJ-Legende RON aus Chemnitz, D3!C, JOSAP und BEKZ. (Eintritt frei)

Sonntag, 10 bis 16 Uhr: Kunst-, Antik- und Trödelmarkt auf dem Ikea-Parkdeck im Elbepark

Sonntag, 21 Uhr: The Big Lebowski - Bei den Filmnächten am Elbufer feiern die Fans das 25-jährige Jubiläum des Kultklassikers. Die hartgesottensten unter ihnen mit den ultimativen Requisiten: Bowlingschuhe, Creedence Tapes, Sonnenbrille und Bademantel.

Wer heute wichtig wird

Abc-Schützen mit ihren Zuckertüten. Heute ist für die Schulanfänger in Sachsen der große Tag. (Archvivfoto) © Quelle: Philipp Schulze/dpa (Symbolfoto)

Heute sind wieder viele stolze kleine Knirpse zu sehen, die ihre große Zuckertüte kaum tragen können. In Sachsen feiern viele Familien mit ihren Abc-Schützen den Schulanfang.

Und dann war da noch ...

Alfons Schuhbeck muss ins Gefängnis. © Quelle: Matthias Balk/dpa

... Starkoch Alfons Schuhbeck: Jetzt muss er ins Gefängnis

Alfons Schuhbeck muss in den kommenden Tagen seine Haftstrafe antreten. Die Staatsanwaltschaft in München teilte am Freitag mit, dass Schuhbecks Anwalt die Ladung erhalten habe. Der Starkoch war im Oktober vergangenen Jahres zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Jetzt lesen

