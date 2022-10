In Dresden sitzen derzeit vier Männer ein, die wohl mit Drogen dealten. Polizisten hatten sie nach einer Verfolgungsjagd gestellt. Zwei Kilogramm Opium und weitere Drogen stellten sie sicher.

Vier Dealer nach Verfolgungsjagd und Wohnungsdurchsuchungen in U-Haft

Dresden. Vier mutmaßliche Drogendealer sitzen aktuell in Dresden in Untersuchungshaft. Den Vorwürfen zufolge waren die älteren drei (zwischen 30 und 37 Jahre alt) am 9. Oktober nach Berlin gefahren, um dort zwei Kilogramm Opium zu kaufen und wieder nach Dresden zu bringen.

Die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Polizei hatte zuvor von der Reise erfahren – sogenannte Observationskräfte beobachteten die drei Männer daher auf ihrem Weg. Als ihr Wagen wieder in Dresden eintraf, sollte er angehalten und kontrolliert werden. Statt zu bremsen, durchbrach er aber die Polizeisperre – zwei Beamte mussten beiseitespringen, um nicht überfahren zu werden. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den PKW mit seinen drei Insassen im Bereich der Kesselsdorfer Straße stellen und vorläufig festnehmen.

Im Bereich der Polizeisperre fanden die Beamten das zwei Kilogramm schwere Päckchen voller Opium. Als sie im Anschluss ein Unternehmen in Dresden und die Wohnungen der Beschuldigten durchsuchten, fanden sie neben Beweismitteln wie Kommunikationstechnik, Computern und Bargeld auch mehrere hundert Gramm an Substanzen, bei denen es sich vermutlich um weitere Drogen handelt.

Neun Tage später nahmen Polizisten einen vierten Verdächtigen fest. Der 23-Jährige soll den drei älteren Männern mehr als 600 Gramm Marihuana und Opium abgekauft haben, um sie selbst weiterzuverkaufen. Alle vier sind nicht vorbestraft und äußern sich bisher nicht zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen gehen weiter.

