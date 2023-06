Dresden. DDR-Fahrzeuge auf großer Fahrt: Auf ungewöhnlichem Wege löst das Museum „Die Welt der DDR“ seine Fahrzeugsammlung auf. Trabi, Lada, Saporoshez & Co. müssen ihren angestammten Platz im Obergeschoss des Simmel-Marktes am Albertplatz durch eine Öffnung in der Außenfassade verlassen und gelangen dank einer Hubvorrichtung auf den Boden sechs Meter tiefer. Die ersten Fahrzeuge traten am Montag die Reise an.

Ausstellungsstücke werden am 8. Juli versteigert

Im April hatte sich der Lebensmittelhändler und Eigentümer des Museums Peter Simmel schweren Herzens entschlossen, das Museum nach dem starken Besuchereinbruch der vergangenen Jahre am 1. Juni zu schließen und die Ausstellungsstücke am 8. Juli mit Hilfe des Kunstauktionshauses Günther zu versteigern. Gleichzeitig müssen die Leihgaben zurückgeführt werden. Das betrifft allein 13 von insgesamt 19 Fahrzeugen.

Ein Kran kann den Auszug nicht übernehmen

Die sechs verbleibenden Fahrzeuge sollen am 8. Juli versteigert werden. Wegen der Größe der Fahrzeuge gab es keine Möglichkeit, diese innerhalb des Gebäudes zum Ausgang zu bugsieren. Damit stand Simmel vor der gleichen Herausforderung wie beim Einzug des Museum im Jahr 2017, als er die Sammlung aus Radebeul vor der Auflösung bewahrte und in das Simmel-Gebäude integrierte. Dafür ließ er damals wie heute die Fassade öffnen. Im Anschluss werden die Fahrzeuge mittels einer Hubvorrichtung nach unten transportiert. Ein Kran kann den Auszug wegen der Nähe zu den Oberleitungen der Straßenbahn nicht übernehmen.

Abschied vom DDR-Museum in Dresden Am 8. Juli kommen die Exponate des DDR-Museum unter den Hammer. © Quelle: Anja Schneider

Aktion kostet 27 000 Euro

Diese Aktion kostet rund 20 000 Euro, dazu kommen etwa 7000 Euro für die Sperrung der Straße, die aus Sicherheitsgründen erforderlich ist. Pro Tag sollen vier bis fünf Fahrzeuge abtransportiert werden, das letzte am Donnerstag. Damit ist ein Schritt zur Vorbereitung der Versteigerung getan, denn auch die sechs eigenen Fahrzeuge haben dann wieder Boden unter den Rädern und werden bis zum 8. Juli an einem sicheren Ort zwischengeparkt.

Anfangsgebot: Zehn Euro

Ein Lada, ein Trabi, zwei Wartburg 353, ein Saporoshez, ein Fahrschulauto und die rote Feuerwehr mit Anhänger, die jahrelang neben dem Eingang für den Besuch der „Welt der DDR“ geworben hatte, kommen zum Startgebot von zehn Euro zur Versteigerung. Parallel ist Auktionator Stefan Günther mit seinem Team längst dabei, die Ausstellungsstücke in Konvolute zu bündeln und einen Katalog zu erstellen. In einem Konvolut kann man beispielsweise eine Sammlung von Gläsern oder Kinderbüchern ersteigern, es gibt aber auch besondere Einzelstücke wie einen Zwillingskinderwagen von Zekiwa. Jedes Gebot beginnt bei zehn Euro.

Katalog ab 27. Juni

Die Versteigerung findet am 8. Juli von 10 bis 18 Uhr im DDR-Museum statt. Im Vorfeld können Interessenten die Versteigerungsobjekte vom 4. bis zum 6. Juli jeweils von 10 bis 18 Uhr vor Ort besichtigen. Parallel soll ab 27. Juni der Katalog online unter https://dresden-kunstauktion.de veröffentlicht werden.

Sammlung umfasst 75 000 Exponate

Das Museum „Die Welt der DDR“ war seit 2017 im Simmel-Hochhaus am Albertplatz beheimatet. Simmel hatte das DDR-Museum in Radebeul für 50 000 Euro erworben und vor der Auflösung aufgrund einer Insolvenz bewahrt. Fortan konnten die Besucher sechs Jahre am Albertplatz auf 1500 Quadratmetern eine Reise durch den Alltag der DDR erleben – von Kindergarten, Schule und Arbeitswelt bis hin zu den Bereichen Wohnen, Einkaufen, Urlaub, Sport und Freizeit. Die Sammlung umfasst etwa 75 000 Exponate.

Großes Interesse an den Exponaten

Da die Besucherzahlen in den vergangenen Jahren gravierend zurückgegangen sind und nicht die anvisierten 100 000 Gäste pro Jahr erreicht haben, hatte Simmel im April die Schließung des Museums angekündigt. Der erste Plan, die Exponate an Interessenten zu verkaufen, wurde aufgrund des riesigen Interesses von mehr als 1000 Zuschriften und Anrufen schnell verworfen. Die Übernahme der kompletten Sammlung durch einen Interessenten ist an vielen Details und Herausforderungen gescheitert, die mit dem Betrieb eines Museums verbunden sind.

