﻿Das DDR-Museum in Dresden schließt – Was geschieht mit der Sammlung?

Dresden. Die Botschaft ist eindeutig: Am 31. Mai ist Schluss. Lebensmittel-Einzelhändler Peter Simmel schließt das DDR-Museum in seinem Center am Albertplatz. „Das Interesse an der DDR-Zeit ist zurückgegangen“, bedauert Simmel, die Besucherzahlen seien stark gesunken. Vor Corona habe er 80 000 Gäste im Jahr am Albertplatz begrüßen können. „Jetzt ist die Zahl auf unter 10 000 zurückgegangen.“

Trotz aller Anstrengungen, er habe beispielsweise die Schulen im Dresdner Raum angesprochen, sei es ihm nicht gelungen, die Zahlen zu stabilisieren. „Wir mussten eine Entscheidung treffen“, erklärt der Einzelhändler und verweist darauf, dass er zwar Eigentümer der Immobilie sei, das Finanzamt aber sehr genau darauf achte, dass er dem Museum eine marktübliche Miete berechne.

Bestandsmieter übernimmt Flächen im Hochhaus

Simmel war es, der 2017 das Radebeuler DDR-Museum gerettet und der gut 75 000 Exponate umfassende Sammlung ein neues Zuhause gegeben hatte. Der Unternehmer erwarb die Gegenstände für 50 000 Euro und investierte nach eigenen Angaben 250 000 Euro in das Dresdner DDR-Museum. Die Marke von 100 000 Besuchern pro Jahr wollte er erreichen, hatte er vor dem Start des Museums erklärt.

Jetzt steht die Sammlung vor dem Aus und die zwei Beschäftigten werden eine neue Arbeitsstelle antreten – eine bei Simmel, die andere bei einem neuen Arbeitgeber, sie hat sich etwas gesucht. Die Flächen im Hochhaus wird wahrscheinlich ein Bestandsmieter übernehmen, für die gut 1300 Quadratmeter große Fläche im Neubau gibt es noch keine Pläne, sagt Simmel.

Leihgaben gehen an die Eigentümer zurück

Sein Interesse sei es, die komplette Sammlung in andere Hände zu übergeben. Er verhandle mit zwei Interessenten, der eine komme aus dem kommunalen Bereich und der andere stamme aus dem privaten Sektor. „Für mich war es eine Bauchentscheidung, die Sammlung zu übernehmen. Ich wollte nicht, dass das untergeht“, erklärt Simmel. Deshalb suche er einen Käufer, der alles übernehme. Auch wenn sich schon viele Interessenten für einzelne Exponate gemeldet hätten. Die Nachfrage sei enorm, es habe über 1000 Anfragen gegeben. „Ich werde auch nichts für mich behalten“, kündigt Simmel an.

So präsentierte Peter Simmel 2016 die Räume, in die 2017 das DDR-Museum einzog. © Quelle: Dietrich Flechtner

Die Leihgaben – dabei handele es sich vor allem um Autos – werden an die Eigentümer zurückgegeben. Durchaus ein anspruchsvolles Unterfangen. Um die Fahrzeuge aus dem Gebäude holen zu können, muss Simmel die Fassade des Neubaus öffnen lassen. Das wird nach ersten Schätzungen rund 20 000 Euro kosten. „Wir müssen auch die Straße sperren lassen, das ist schon ein großer Aufwand“, so der Unternehmer.

DDR-Museum Dresden noch bis 31. Mai geöffnet

„Die Welt der DDR“ bot auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern eine Ausstellung über das Leben in der DDR. Erwachsene zahlten zwölf Euro Eintritt, ermäßigte Tickets kosten neun Euro. Das Museum ist noch bis Ende Mai montags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr, freitags und sonnabends von 10 bis 18 Uhr und sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 16 Ihr geöffnet.

