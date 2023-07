﻿Riesiges Interesse: Ausstellungsstücke des Dresdner DDR-Museums unterm Hammer

Dresden. Was dem DDR-Museum von Unternehmer Peter Simmel in Dresden in den letzten Monaten nicht mehr vergönnt war, konnte zumindest die Versteigerung der einzigartigen Sammlung noch einmal hervorrufen: reges Interesse.

Simmel hatte das Museum, das zuletzt nur noch rund 10.000 Besucher pro Jahr anzog, Ende Mai geschlossen. Für die Versteigerung, die am Samstag im Simmelmarkt am Albertplatz stattfand, hatten sich neben Hunderten Privatpersonen auch mehrere Museen und Verein angemeldet.

Spee, Dederon, Wartburg und Trabbi

Und was konnten sich die Interessenten live oder via Internet mitbietend sichern? Rund 70.000 Stücke kamen unter dem Hammer, teils zusammengefasst oder einzeln, darunter Dederonschürzen, Sternradios, DDR-Möbel, Uniformen, Schallplatten, alte Turnhalleneinrichtung, Bücher oder auch Spee- und Ata-Packungen ohne Anspruch auf vollständigen und bestimmungsgemäß nutzbaren Inhalt.

Besonderes Augenmerk zogen die Autos aus der Sammlung „Welt der DDR“ auf sich – ein Lada, ein Saporoshez, zwei Wartburg und zwei Trabanten. Um die Wagen aus dem Museumshochhaus am Albertplatz zu holen, musste eigens die Fassade geöffnet werden.

Versteigert wurden auch diverse Motorräder und Fahrräder. Außerdem bot Simmel spektakuläre Einzelstücke wie eine Wandverkleidung aus dem ehemaligen „Restaurant International“ an der Prager Straße an.

Versteigerung des DDR-Museums: Der Auktionator in Aktion Das Dresdner DDR-Museum ist wegen mangelnder Besucher geschlossen. Nun wurden Ausstellungsstücke versteigert. © Quelle: Anja Schneider

Für den Auktionator Stefan Günther vom gleichnamigen Auktionshaus war diese Versteigerung auch etwas ganz Besonderes. „Diese Auktion entspricht überhaupt nicht dem, was wir sonst üblicherweise versteigern“, sagte der 66-Jährige im Vorfeld und gab zu, sich für den Job förmlich aufgedrängt zu haben.

