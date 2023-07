﻿Ehemalige DDR-Einkaufsmeile: Die Oschatzer Straße in Pieschen kränkelt vor sich hin

Zu DDR-Zeiten war die Oschatzer Straße in Pieschen eine quirlige Einkaufsmeile. Heute kränkelt sie vor sich hin. Wie sich Anwohner für ihre Belebung einsetzen.

Dresden. Die Alaunstraße brummt. Auf der Prager Straße tummeln sich tütenbeladene Menschen. Aber die Oschatzer Straße, einst das vibrierende Zentrum von Pieschen, erinnert an einem Vormittag im Juli eher an eine Kleinstadt. Mütter schieben Kinderwagen vor sich her. Autos rauschen übers Pflaster. Ein Mann sitzt allein vor einem Bistro und isst eine Bockwurst.