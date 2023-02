Der Liveticker zum Nachlesen: Rechter „Trauermarsch“ in Dresden – Keine Blockaden

Der jährliche rechte „Trauermarsch“ in Zusammenhang mit dem 13. Februar durch Dresden ist beendet. Der Tag verlief vergleichsweise ruhig, Blockaden waren nicht möglich. Der Liveticker zum Nachlesen:

Dresden. Noch vor dem 13. Februar, dem 78. Jahrestag der Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg, erwartete die Stadt am Samstag den ersten großen Neonazi-Aufmarsch im Zusammenhang. Das „Dresden-Gedenken 2023“ startete um 14 Uhr am Wiener Platz am Hauptbahnhof Dresden und dauerte bis gegen 19 Uhr.

Übereinstimmenden Schätzungen zufolge beteiligten sich in der Spitze rund 800 bis 1000 Personen am rechten Aufzug. Kleinteiliger Gegenprotest postierte sich an der Strecke, es kam jedoch nicht zu Blockaden. Lesen Sie hier den Liveticker zum Tag:

Der 13. Februar und damit der 78. Jahrestag der ersten Bombennacht fällt in diesem Jahr auf den Montag. Auch hier wird mit dynamischem Versammlungsgeschehen gerechnet, das vor allem am Abend Fahrt aufnehmen könnte: Gegen 20 Uhr startet ein Gedenkspaziergang mit Teilnehmer aus dem Querdenker-Milieu und möglicherweise auch rechtsextremen Kräften.