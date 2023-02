﻿Smartwatch, Schrittzähler und Co: Wer sollte Zugriff auf unsere Gesundheitsdaten haben?

Apps, Schrittzähler und Smartwatches speichern riesige Mengen medizinischer Daten über ihre Nutzer. Wer hat darauf Zugriff? Und wie können sie in Medizin und Forschung nützlich werden? Ein Forschungsprojekt am Dresdner Universitätsklinikum will Patienten die Entscheidungsfreiheit über ihre Daten zurückgeben.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket