Das zahlt Dresden den Sportvereinen trotz Haushaltssperre

Dresden. „Katastrophe!“ Wenn Robert Baumgarten, Geschäftsführer des Stadtsportbundes, auf die Haushaltssperre angesprochen wird, findet er deutliche Worte. Der Sport in Dresden sei ohnehin unterfinanziert. So klaffe noch im Jahr 2022 eine Lücke von 200 000 Euro. „Diese Mittel fehlen, um förderfähige Anträge zu bedienen.“ Nun komme die Haushaltssperre dazu, die die Zuweisungen der Stadt an die Vereine ins Stocken gebracht habe.

Größte Organisation in Dresden

Bei den Betriebskosten hoffe der Stadtsportbund, dass die Stadt Abschläge an die Vereine zahle, damit diese Kosten für Strom oder Wasser und Abwasser begleichen können. Dramatisch werde es, wenn sich die Stadt aus der Mitfinanzierung von Personalkosten für Trainer verabschiede. Die Stadt zahlt einen Anteil von 30 Prozent für fest angestellte Übungsleiter. „Da dürfen die Vereine nicht im Regen stehen gelassen werden“, fordert der Geschäftsführer der mit 113 242 Mitgliedern größten Organisation in Dresden.

Etwas Entwarnung vom Sportbürgermeister

Sportbürgermeister Jan Donhauser (CDU) kann inzwischen Entwarnung geben – etwas zumindest. „Ich habe mich bemüht, die Auswirkungen der Haushaltssperre für die Sportvereine so gering wie möglich zu halten“, erklärt er jetzt in einem Schreiben an die Dresdner Vereine. Er habe einen globalisierten Freigabeantrag an das Finanzressort gestellt.

Grünes Licht für die Förderung von Arbeitsverträgen

Mit Erfolg: Förderbereiche, in denen Ausgaben der Sportvereine aufgrund langfristiger Verträge anfallen oder wenn Fördermittel vom Freistaat oder Bund wegzufallen drohen, sollen vorrangig behandelt werden. Heißt: Grünes Licht gibt es für die Auszahlung von Mitteln für die Förderung bestehender Arbeitsverträge, für Regionaltrainerstellen, für die Anmietung von Sportstätten und für den Stadtsportbund selbst.

Die Hälfte für Kinder- und Jugendförderung

Für die Kinder- und Jugendförderung und die Förderung von Menschen mit Behinderungen, für die Förderung des Ehrenamtes, die Kaderförderung im Spitzensport und die Förderung von Sportveranstaltungen soll vorerst die Hälfte der geplanten Fördersummen ausgezahlt werden. Bei den Betriebskostenzuschüssen für Sportanlagen erhalten die Vereine 90 Prozent der ermittelten Fördersumme, so Donhauser.

Keine Fahrtkosten für Anreise zu Wettkämpfen

Das sind Einschnitte, weiß der Sportbürgermeister, zumal es auch zu Ablehnungen von Anträgen kommen werde. Das betreffe vor allem Projekte, die zur Aufrechterhaltung des Vereins- und Trainingsbetriebs nicht unbedingt erforderlich seien. Dabei geht es um die Fahrtkosten für die Anreise zu Wettkämpfen, um besondere Projekte im Leistungs- und Spitzensport, aber auch um die Anschaffungskosten von Sportgeräten.

Bitte um Verständnis

Die Zuschüsse zur Errichtung und Instandsetzung von Sportanlagen sind auch von der Haushaltssperre betroffen und sollen nach Dringlichkeit sortiert werden, kündigte der Sportbürgermeister an. „Ich kann die Sportvereine nur um Verständnis bitten“, sagt er.

DNN