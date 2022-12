﻿700 Kinder und Jugendliche gestalten Dresden-Prohlis

Dresden. Viel zu oft werden die Bedürfnisse und Wünsche von Kindern und Jugendlichen übergangen, wenn es um Stadtplanung geht. In einem Beteiligungsverfahren wurden deshalb seit Mai diesen Jahres die Ideen, Kritikpunkte und Wünsche von rund 700 Teilnehmern im Alter von 5 bis 26 Jahren gesammelt und aufbereitet, um den Stadtteil Prohlis „positiv zu entwickeln“.

Nun wurden die Ergebnisse in der Kirchgemeinde Prohlis abschließend zusammengefasst und vorgestellt. Das im Juni 2021 von der Landeshauptstadt beschlossene Pilotprojekt „Masterplan Prohlis 2030“ sieht vor, bis zum Ende des Jahres 2022 gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern geeignete Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Stadtteils zu finden.

Stadtteilkarten, Wegetagebücher und Radiobeiträge

Paragraph 47a der sächsischen Gemeindeordnung besagt, dass Gemeinden bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen und dazu geeignete Verfahren entwickeln und durchführen sollen. Im Falle des Masterplans Prohlis beauftragte die Stadt damit das Kinder- und Jugendbüro Dresden, die STESAD und das Team von Minetest4kids.

Je nach Altersgruppe der Teilnehmer wurden andere Methoden und Ansätze verfolgt. Gemeinsam mit den jüngeren Kindern unternahm das Team Streifzüge durch den Stadtteil, bei denen Wünsche und Kritikpunkte in Wegetagebüchern und Stadtteilkarten festgehalten wurden. Andere führten Interviews und Umfragen durch und verarbeiteten ihre Ergebnisse anschließend in einem Radiobeitrag.

Stadtplanung durch Computerspiele

Die älteren Jugendlichen hatten mit dem Team von Minetest4kids die Möglichkeit, ihre Pläne und Anliegen auch digital zu visualisieren. In einer dreidimensionalen Computer-Welt konnten die Jugendlichen ihre Wünsche präzise darstellen, indem sie die Orte ihren Vorstellungen entsprechend nachbauten. So wurden beispielsweise Sporthallen, Spielplätze oder ein neuer Stadtpark entworfen.

Es sei wichtig, Kinder und Jugendliche auf kreative Weise in diese Prozesse zu integrieren, sagte Marie Steinmüller, Mitarbeiterin der STESAD. Kinder hätten eine ganz andere Sicht auf ihre Umgebung, andere Prioritäten und Anliegen. Die Beteiligung und das Engagement der Jugendlichen sei sehr groß gewesen und habe die Relevanz des Beteiligungsverfahrens bestätigt, so Steinmüller.

Mangelnde Verkehrssicherheit und fehlende Spielplätze

Die Schwerpunkte, die gemeinsam mit den Kindern erarbeitet wurden, sind oft deckungsgleich mit den Anliegen der Erwachsenen. So beklagen viele Prohliser mangelnde Sauberkeit, fehlende Ampeln und Spielplätze oder zu schlechte Beleuchtung in einigen Gebieten. Auch kritisieren die Jugendlichen, dass es nicht genügend Freizeitorte wie Fuß- und Basketballplätze gibt. Ein weiterer Punkt ist die Verkehrssicherheit. An vielen Stellen dürften Autos noch zu schnell fahren und es gäbe kaum Querungshilfen, wie es im Abschlussbericht der Beteiligung heißt.

„Mitarbeiten macht Arbeit, lohnt sich aber auch“

Dieser wurde nun von Anke Lietzmann, der Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt, an Jörg Lämmerhirt (CDU), den Stadtbezirksamtsleiter von Prohlis übergeben. „Mitreden macht Arbeit, lohnt sich aber auch“ sagte er in seiner Ansprache. Prohliser Kinder und Jugendliche hätten die gleichen Wünsche und Ansprüche wie alle anderen auch, betonte Lämmerhirt. Außerdem verkündete er, dass die ersten Maßnahmen zur Umsetzung der Pläne bereits beschlossen wurden. So werde der Spielplatz auf der Spreewälder Straße erweitert und ein neuer auf der Gamigstraße gebaut.

Der Masterplan Prohlis wird im zweiten Quartal des kommenden Jahres endgültig beschlossen. Welche weiteren Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens konkret übernommen werden sollen, steht noch nicht fest.

minetest4kids.net; dresden.de/masterplanprohlis

Von Nikolaus Neidhardt