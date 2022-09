﻿Das will die AfD in Dresden mit ihrer Wahlbeschwerde erreichen

Es war knapp, sehr knapp: Lars Rohwer (CDU) sicherte sich sein Bundestagsmandat mit 35 Stimmen Vorsprung vor AfD-Bewerber Andreas Harlaß. Dieser legte jetzt Wahlbeschwerde in Karlsruhe ein. Das sind die Hintergründe.

Dresden. Der Dresdner AfD-Politiker Andreas Harlaß hat Wahlprüfungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht eingereicht. Harlaß war im September 2021 bei der Bundestagswahl im Wahlkreis 160 Dresden II/Bautzen II angetreten und hatte das Direktmandat um 35 Stimmen verfehlt. Der CDU-Bewerber Lars Rohwer zog in den Bundestag ein. Harlaß will mit seiner Beschwerde eine Neuwahl erreichen.

AfD sieht keine bewusste Manipulation

„Die Tatsache, dass es knapp zuging, rechtfertigt noch keine Wahlprüfungsbeschwerde. Wir gehen auch nicht davon aus, dass es bewusste Manipulationen gegeben hat oder wir betrogen worden sind“, erklärte Harlaß. Aber allein die Tatsache, dass auf der Sitzung des Kreiswahlausschusses das Wahlergebnis korrigiert wurde und er vier Stimmen mehr erhalten hatte, habe eine Neuauszählung der Stimmen gerechtfertigt. „Das aber wurde durch die Kreiswahlleitung abgelehnt.“

Bundestag hat Einsprüche verworfen

Harlaß, das AfD-Mitglied Eleonore Reichel und ein dritter Bürger namens Robert Zickler legten Einspruch gegen das Wahlergebnis ein. Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages empfahl im Juni, die Einsprüche zu verwerfen, der Bundestag folgte dem Votum im Juli. „Wir hatten schon nach der Wahl im AfD-Landesvorstand abgesprochen, dass wir nach Karlsruhe gehen werden“, erklärte Harlaß.

Beschwerde richtet sich gegen Handhabung der Briefwahl

Die Beschwerde sei das letzte rechtliche Mittel, gegen das Wahlergebnis vorzugehen, sagte AfD-Politiker und Rechtsanwalt Joachim Keiler, der Harlaß in Karlsruhe vertritt. Die Wahlbeschwerde richte sich insbesondere gegen die Handhabung der Briefwahl, die in Dresden völlig intransparent sei. „Wir können uns nicht erschließen, wie das Wahlergebnis zustande gekommen ist“, fasste Keiler zusammen. Auch das Zusammenspiel von Auszählung der Stimmen und Computertechnik habe nicht funktioniert.

Ziel: Neuwahl im Wahlkreis 160

Ziel der Beschwerde in Karlsruhe sei eine Neuwahl im Wahlkreis 160. „Wir rechnen uns gute Aussichten aus“, sagt Keiler. Es sei aber auch möglich, dass das Bundesverfassungsgericht der AfD in der Sache recht gebe, aber keine Neuwahl anberaume. „Dann hätten wir immerhin für Rechtssicherheit bei der Handhabung der Briefwahl gesorgt“, so Keiler. Mit einem Spruch der Verfassungsrichter ist das Verfahren abgeschlossen. Eine weitere Instanz gibt es nicht.