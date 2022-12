Das Vorweihnachtswunder von Dresden

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

es bleibt eine überraschende Sensation: Ein Clan, der sich auf der Anklagebank schweigsam gibt und nicht dafür bekannt ist, erbeutetes Diebesgut wieder herauszugeben. Ermittler, die ihre Zuversicht im Laufe der Zeit selbst als „Flunkerei“ bezeichneten. Und eine Museumschefin, die sich zwar stets positiv gezeigt hatte, aber am Ende wohl doch nicht mehr daran geglaubt hätte. Und doch sind sie wieder da, die gestohlenen Juwelen aus dem Grünen Gewölbe.

Der Prozess gegen die mutmaßlichen Diebe der Kunstgewerke aus dem Grünen Gewölbe in Dresden wird erst im kommenden Jahr fortgesetzt. © Quelle: Jens Schlueter / dpa

Die Einzelheiten für das Wiederauftauchen liegen zwar noch weitgehend im Dunkeln. Da bringt auch der am Dienstag mit Spannung erwartete Prozesstag keine neuen Erkenntnisse: Dieser wurde wegen Krankheit einer Richterin nämlich abgesagt. Am Ende formuliert es unser Kolumnist so: Der Remmo-Prozess kennt nur Gewinner. Jetzt lesen

Die Kernfrage bleibt aber, wie die Juwelen überhaupt erst verloren gehen konnten. Rico Gebhardt Fraktionschef der Linken, im Sächsischen Landtag über den Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz sinkt nach dem Wochenende: Das RKI meldet für Dresden eine Inzidenz von 131,3 – das ist niedriger als der Wert vom Wochenende. Glücklicherweise gibt es keine neuen Todesfälle. Das ist die Situation im Überblick. Jetzt lesen

Corona: So viel hat Sachsen für die Pandemie ausgegeben: Bei der Beratung zum Doppelhaushalt für den Freistaat Sachsen nannte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) auch die Summe, die das Land für den Umgang mit der Corona-Pandemie ausgegeben hat. Jetzt lesen

Erstmals seit Wochen: Peking meldet Corona-Todesfälle – Schulen in Schanghai unterrichten online: Seit Anfang Dezember hatte China keine Corona-Todesfälle mehr vermeldet. Nun haben die Gesundheitsbehörden zwei Todesfälle bekanntgegeben. Krematorien in Peking vermelden laut Presseberichten jedoch einen deutlichen Anstieg von Toten. Epidemiologen erwarten neue Infektionswellen in dem Land. Jetzt lesen

Richard Vetter (l.), Mitgründer und Fuhrparkleiter, bekommt von Prof. Thomas Edig, Geschäftsführer Personal & Organisation Volkswagen Sachsen, symbolisch das 1000. Fahrzeug an der Gläsernen Manufaktur Dresden übergeben. © Quelle: Volkswagen Sachsen GmbH

Vermieter „CarlundCarla“ baut Fahrzeugflotte aus: Für 2023 mehr E-Autos?

Der Dresdner Anbieter „CarlundCarla“ für flexible Transporte expandiert seine Fahrzeugflotte. Über 1000 Auto können deutschlandweit geliehen werden. Wie viele davon elektrisch? Jetzt lesen

Ukrainische Gräber auf einem Friedhof in Bachmut. © Quelle: Libkos/AP/dpa

Als Spaziergang geplant: Wie Putins Krieg zur Katastrophe für Russland wurde

Die „New York Times“ hat Wladimir Putins zehnmonatigen Angriffskrieg gegen die Ukraine akribisch auf der Grundlage geleakter Emails, Dokumente, Invasionspläne und propagandistischer Anweisungen rekonstruiert. Herausgekommen ist dabei ein Protokoll des Scheiterns – wie ein irregeleiteter Diktator zwei Nationen und Hunderttausende Menschenleben zerstört. Jetzt lesen

15 Uhr: Die Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt, Anke Lietzmann, lädt zur Prohliser Kinder- und Jugendkonferenz in die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Dresden-Prohlis ein.

Dynamo Dresden bei einem Strandlauf am Mittelmeer. © Quelle: Jochen Leimert

Dynamo Dresden testet im Rahmen des Trainingslagers an der türkischen Riviera heute um 17.30 Uhr (Ortszeit) gegen den italienischen Erstligisten Sampdoria Genua. Das Spiel wurde um einen Tag verschoben, weil die Italiener kurz nach Hause flogen, um an der Trauerfeier für Clubidol Sinisa Mihajlovic teilzunehmen.

Elon Musk lässt die Nutzer mal wieder abstimmen. © Quelle: Ringo H.W. Chiu/FR170512 AP/dpa

... ein Chef, der über seine Absetzung abstimmen lässt

Für eine Milliardensumme kaufte Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter. Direkt nach der Übernahme krempelte er den Laden um, viele Mitarbeiter mussten gehen. Nun stellt er selbst die Weichen auf Abschied - zumindest ein bisschen. Jetzt lesen

