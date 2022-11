﻿Das sind die schönsten neuen Gärten in Sachsen

Alle drei Jahre wird für Garten- und Landschaftsbauer in Sachsen ein Preis ausgeschrieben. Unter den ausgezeichneten Gärten und Grünanlagen sind vier in Dresden.

1. Preis in der Kategorie "Private Hausgärten": EdGarden GmbH Gartenkultur & Landschaftsbau in Bahretal für das Projekt "Ein Garten, zwei Grundstücke, drei Generationen" in Maxen.

Dresden. Kreativität, Gestaltungsvielfalt und handwerkliches Können – darum geht es bei dem Wettbewerb „Preis des Sächsischen Garten- und Landschaftsbaus“. Dieser wird alle drei Jahre unter Garten- und Landschaftsbauern ausgerufen. Der Preis soll Maßstäbe für die Gestaltung privater Gärten als auch grüner Oasen im Wohn- und Arbeitsumfeld setzen. Jetzt wurden die Sieger des diesjährigen Wettbewerbes gekürt.

Wer initiiert und finanziert den Wettbewerb?

Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) finanziert den Wettbewerb, der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Sachsen e. V. lobt ihn aus und führt ihn durch.

Was gibt es zu gewinnen?

Es werden drei erste Preise in verschiedenen Kategorien und vier Sonderpreise im Gesamtwert von 10500 Euro vergeben.

Welche Kategorien gibt es?

Es gibt die Kategorien „Private Hausgärten“, „Außenanlagen des Wohn- und Arbeitsumfeldes“ und „Landschaftsgärtnerische Spezialgebiete“.

Wie viele Bewerber beteiligten sich insgesamt?

In diesem Jahr wurden insgesamt 16 Wettbewerbsbeiträge eingereicht, so Linda Wahner vom Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Sachsen e.V.

Wer trifft die Entscheidung?

Die Ermittlung der Preisträger erfolgt in zwei Stufen, erklärt Linda Wahner. „Zunächst werden alle Projekte von Vorprüfern bereist und begutachtet. Die Vorprüfer sind gestandene Unternehmer und Unternehmerinnen des Garten- und Landschaftsbaus, Landschaftsarchitekten oder auch Mitarbeiter des Landesamtes LfULG.“

Dann gibt es mehrere Sitzungen der fünfköpfigen Jury, die die wertfreien Berichte der Bereisungen anhöre, Bildmaterial sichte und dann schlussendlich die Preisträger festsetze.

Welche Firmen wurden mit einem Preis geehrt?

Unter den Preisträgern sind zwei Dresdner Gala-Bau-Firmen und vier grüne Oasen in der sächsischen Landeshauptstadt.

In der Kategorie „Private Hausgärten“ ging der erste Preis an EdGarten GmbH Gartenkultur & Landschaftsbau in Bahretal für das Projekt „Ein Garten, zwei Grundstücke, drei Generationen“ in Maxen. Einen Sonderpreis in dieser Kategorie bekam die Firma Thümer Landschaftsbau GmbH Dresden für das Projekt „Mediterraner Terrassengarten mit Pool“ am ersten Loschwitzer Winzerhaus. Außerdem die Firma Hansel Garten- und Landschaftsbau GmbH Dresden für die Gestaltung des Hauses Ludwig in Dresden-Oberloschwitz.

In der zweiten Kategorie „Außenanlagen des Wohn- und Arbeitsumfeldes“ siegte die Garten- und Landschaftsbau Herfurth GmbH Nossen für die Gestaltung der „Tanzenden Siedlung“ in Chemnitz. Ein Sonderpreis wurde der Großröhrsdorfer Frauenrath Bauunternehmen GmbH für die Sanierung und Erweiterung der Pieschener Kinderinsel in Dresden verliehen.

In der Kategorie „Landschaftsgärtnerische Spezialgebiete“ hatte die Firma Heidel Garten- und Landschaftsbau Hartenstein die Nase vorn. Sie gewann für die Gestaltung der grünen Dachterrassen auf dem Hauptverwaltungsgebäude der Sachsenenergie in Dresden den 1. Preis. Ein Sonderpreis ging an das Naunhofer Unternehmen Uwe Müller Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau für die Parkgestaltung der Rietzschke-Aue in Sellerhausen in Leipzig.