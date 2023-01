﻿Das sind die Neujahrsbabys am St. Joseph-Stift und Diako in Dresden

In Dresdens Kliniken kommen immer weniger Kinder zur Welt. Das zeigen aktuelle Zahlen. Die Freude über die Neujahrsbabys konnte das nicht trüben.

Babyglück zum Jahreswechsel: Die kleine Elsa mit ihren Eltern Sara und Ahmad am St. Joseph-Stift Dresden.

Dresden. In Dresdens Kliniken macht sich der deutschlandweit rückläufige Geburtentrend bemerkbar. Wie beispielsweise das St. Joseph-Stift zum Jahreswechsel berichtete, sind dort im vergangenen Jahr 1359 Kinder zur Welt gekommen und damit rund 250 weniger als jeweils in den Jahren zuvor.

Immer mehr Mütter aus anderen Ländern am St. Joseph-Stift

Ungeachtet dessen freute sich das Krankenhauspersonal über das Neujahrsbaby Elsa, das um 1 Uhr das Licht der Welt erblickt hatte. Für die Eltern Sara und Ahmad – ihre Nachnamen wollen sie für sich behalten – ist es der erste Nachwuchs. Wie es weiter aus der Pressestelle des St. Joseph-Stifts heißt, steige die Zahl der Mütter aus anderen Ländern, die in Dresden entbinden. Aus 67 verschiedenen Nationen seien sie 2022 gekommen. Nach Deutschland kämen die meisten aus Syrien, der Ukraine, Russland und Polen.

Globale Krisen mitunter Ursache für Geburtenrückgang

Für den Geburtenrückgang sehen die Mediziner vom St. Joseph-Stift mehrere Gründe. Zum einen habe die demografische Entwicklung in Ostdeutschland Anfang der 1990er Jahre ein ausgeprägtes Geburtentief gezeigt. Das seien die Paare, die jetzt im gebärfähigen Alter sind. Damit lasse sich auch der deutlichere Geburtenrückgang in Ostdeutschland im Vergleich zu Westdeutschland erklären. Zum anderen erschwerten die Folgen der Coronapandemie, die Klimakrise und der Ukrainekrieg für potenzielle Eltern die Entscheidung für oder gegen eine Schwangerschaft.

Die sinkende Geburtenrate macht sich auch im Diakonissenkrankenhaus bemerkbar. Wie es aus der Pressestelle heißt, sind in der Klinik im vergangenen Jahr 1112 Kinder auf die Welt gekommen und damit 356 weniger als im Vorjahr. Am Diako musste das Personal vier Stunden länger auf das Neujahrsbaby warten als am St. Joseph-Stift. Um 5.15 Uhr kam die kleine Käthe Maja auf die Welt. Ihre Eltern wollen anonym bleiben.

