﻿Das schreibt der Oberbürgermeister von Dresden an die Rechtsaufsicht

Genügt die Stadtverwaltung in Dresden noch den gesetzlichen Anforderungen? Das wollte die Rechtsaufsicht von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) wissen, nachdem mehrere Bürgermeisterposten über Monate unbesetzt sind. Hilbert hat jetzt geantwortet.

Dresden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat der Landesdirektion Sachsen (LDS) fristgerecht einen Bericht über die Situation im Dresdner Rathaus übermittelt. Wie Stadtsprecher Kai Schulz am Freitag erklärte, habe Hilbert der Rechtsaufsichtsbehörde die gewünschten Auskünfte erteilt.

Geharnischtes Schreiben der Landesdirektion

Carolin Schreck, Vizepräsidentin der Landesdirektion, hatte nach der gescheiterten Beigeordnetenwahlen vom 24. November Hilbert aufgefordert, der Rechtsaufsicht mitzuteilen, ob die Dresdner Verwaltung wegen der unbesetzten Bürgermeisterposten noch den gesetzlichen Anforderungen genügt, Hilbert sollte auch erklären, wie Dresden zu neuen Beigeordneten kommen soll. Schreck zitierte in ihrem Schreiben Paragraf 117 Absatz 1 der Gemeindeordnung, der festlegt, dass die Rechtsaufsicht einen externen Beauftragten ernennen kann, der die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung sichert. Das käme einer Entmachtung von Hilbert gleich.

Alle Gremien sind arbeitsfähig

Hilbert erklärte laut Schulz, dass die unbesetzten Bürgermeisterämter durch entsprechende Vertretungsregelungen abgesichert seien. In der wöchentlichen Dienstberatung seien neben den beiden im Amt befindlichen Beigeordneten auch sämtliche Amts- und Eigenbetriebsleitungen einbezogen. Der Informationsfluss in der Verwaltung und den städtischen Gesellschaften sei gewährleistet. Sämtliche Aufsichtsräte und städtischen Gremien seien arbeitsfähig. Hilbert habe die LDS auch umfangreich über den Moderationsprozess informiert, so der Stadtsprecher.