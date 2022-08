﻿Das Rad ist weg: Rund 4000 Diebstahlanzeigen pro Jahr in Dresden

Polizeioberkommissar David Preuß leitet das Kommissariat, das nach Fahrraddieben fahndet. Sichere Abstellplätze fehlen in der Stadt, kritisiert der ADFC. Wir bauen jedes Jahr mehr, sagt die Stadt. Aber die Diebe werden auch immer professioneller.

Dresden. Wer ein gestohlenes Fahrrad bei sich hat, muss nicht unbedingt der Dieb sein. Vielleicht hat er es dem Dieb abgekauft, vielleicht im Internet erstanden, vielleicht weiß er gar nicht, dass es geklaut war. Wird der Dieb nicht auf frischer Tat ertappt, bleibt zunächst mal höchstens Hehlerei – und nicht der schwere Diebstahl nach Paragraf 243 StGB. Denn den stellt ein Fahrradklau fast immer dar: Der Dieb musste immerhin ein Schloss durchtrennen, eine Tür zu Keller oder Garage aufbrechen, jedenfalls Widerstand überwinden, um an das Rad zu kommen. Oder an wertvolle Teile – denn auch der Teile-Klau ist an der Tagesordnung.

Die Polizei will aber möglichst an die Diebe ran. In Dresden ist Fahrraddiebstahl im Kommissariat 26 angesiedelt – wie auch die sogenannte Massenkriminalität und Online-Straftaten. Kommissariatsleiter ist Polizeioberkommissar David Preuß (30). Rund 4000 Anzeigen wegen gestohlener Fahrräder gehen pro Jahr bei ihm und seinen Kollegen ein. Und da fangen die Probleme auch schon an: Ermittlungen sind oft schwierig. „Fahrraddiebstahl findet fast immer im Verborgenen statt“, sagt Preuß. „Oder an so belebten Plätzen, wo es nicht auffällt. Es gibt kaum Zeugen, fast nie Spuren.“ Wenig Anhaltspunkte für die Fahrradfahnder.