﻿Weiße Pferde am Blauen Wunder – Das Programm zum Elbhangfest 2023

Schon mal optisch vorempfunden: So könnte die poetische Pferdeparade „FierS à Cheval“ der französischen Compagnie de Quidams in Loschwitz aussehen.

Dresden. Das Programm für das Elbhangfest 2023 steht – in den Startlöchern. Der Vorverkauf der Tickets für das Wochenende vom 23. bis 25. Juni läuft – denn ohne ihn geht es nicht. Bis Mitte April wollen und müssen die Organisatoren 12 000 Karten an Mann und Frau gebracht haben. Dann kann das Fest im Juni steigen. Und was da zwischen Loschwitz und Pillnitz entlang der Elbe passieren wird, darauf gibt es jetzt einen Vorgeschmack.

„Es war ämal“ wird zum Beispiel Erzkomödiant Tom Pauls sagen, wenn er beim Abschlusskonzert zu einer Reise durch die Märchenwelt einlädt. Denn dieser Welt ist auch das Festmotto entlehnt: „Vor den sieben Bergen“ – da bieten ja Elbhang und Hochland reichlich – darf gefeiert werden, und ein cooler Zwerg mit Sonnenbrille und E-Gitarre rockt schon mal vom Plakat. Schneewittchen lässt grüßen.

Veranstaltungen zwischen Loschwitz und Pillnitz

Und grüßen lassen auch Ludwig Richter (1803-1884), Hermann Vogel (1854-1921) und Josef Hegehbarth (1884-1962), die drei heimischen Illustratoren vom Elbhang. Sie waren der Anlass für das Märchenthema. Das setzt sich fort in einem Loschwitzer Märchenwald, in den Themen des traditionellen Festumzugs am Sonnabend, dem Parkfest in Pillnitz und auch in einem märchenhaft-verzaubernden poetischen Höhepunkt, dem Auftritt der Compagnie des Quidams aus Frankreich, die mit ihren Shows seit fast 30 Jahren weltweit unterwegs sind. Fantastisch leuchtende weiße Pferdefiguren, von Schauspielern geführt, in einem Spiel aus Licht, Klang und Bewegung sind die „FierS à Cheval“.

Eine märchenhaft-poetische Pferdeparade verspricht die Show "FierS à Cheval" der französischen Compagnie de Quidams, einer der geplanten Höhepunkte des diesjährigen Elbhangfests. © Quelle: Henry Moreigne/PR

Zwischen Loschwitz und Pillnitz werden in den Dorfkernen und in Höfen weitere zwölf Bühnen Programm bieten – ein Elhangfestival nennen es mittlerweile die Organisatoren. Unter anderem werden die allseits bekannten „Nierentische“, Thomas Stelzer & friends, das Sächsische Blechbläser Consort, Ahmad Mesgarha und Jens Karsten Stoll mit einem Otto-Reutter-Programm, das New Town Swing Orchestra, das Carl-Maria-von-Weber-Museum mit seinem schönen Garten dabei sein – und immer mal wieder liegen Märchenbücher aus, zum Lesen und Vorlesen.

Elbhangfest-Tickets im Vorverkauf günstiger

So ist der Plan, so ist es vorbereitet. „Es wäre jammerschade, wenn das abgesagt werden müsste“, findet Mitorganisator Holger Friebel. Aber an der Abendkasse wird es teuer. Das hat schon für Kritik gesorgt – umso mehr verweist der Elbhangfestverein auf die günstigen Preise im Vorverkauf. Im VVK bis 15. April über zahlreiche Geschäfte von Loschwitz bis Pillnitz, den Konsum und Frida sowie die Webseite kosten die Tickets für die drei Tage jetzt 18 Euro (ermäßigt 16), danach werden es 25 (ermäßigt 20), an der Abendkasse in diesem Jahr stolze 30 (ermäßigt 25) sein. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt frei.

Ein rockender Zwerg steht in diesem Jahr für das Elbhangfest-Motto "Vor den sieben Bergen". © Quelle: PR

„Märchenhaft“ solle das Fest werden, verspricht Friebel. „Vor den sieben Bergen“ will der Gitarrenzwerg passend zum Motto das Elbtal rocken. Und er bittet zum Kartenkauf, am besten bis zum 15. April: Nicht nur der Zwerg, auch der Berg ruft.

Infos, Karten und Vorverkaufsstellen: www.elbhangfest.de