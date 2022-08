﻿Das ist die Alternative zum Hechtfest in Dresden

Das Hechtfest ist abgesagt, bunt wird es am Wochenende in dem Neustädter Viertel trotzdem: Die Stadtteilakteure haben sich ein Alternativprogramm ausgedacht.

Das Hechtfest ist abgesagt, bunt wird es am Wochenende in dem Neustädter Viertel trotzdem: Die Stadtteilakteure haben sich ein Alternativprogramm ausgedacht (Archivbild).

Dresden. Es wird wieder bunt im Hecht: Das Hechtfest findet in diesem Jahr zwar wieder nicht statt, dafür aber eine selbstorganisierte Alternative der Kulturakteure im Stadtteil. Viele Kneipen und Gaststätten auf der Rudolph-Leonhardt-Straße wie das Martinex, der Dicke Schmidt, das Tattoo-Café Peckerl, die Galerie Rockefeller, die Theaterruine sowie das Café Saite haben dafür ein Programm auf die Beine gestellt, das sich am Wochenende vom 26. bis 28. August in dem Neustädter Viertel abspielt.

Der Verein Hecht Viertel e.V. hatte die Planungen für das traditionelle Straßenfest im April aufgegeben, da „dafür einfach die Vorlaufzeit zu kurz und die Sicherheit der Planung nicht gewährleistet“ war. Zu dem damaligen Zeitpunkt war für den Verein nicht abzusehen, welche Auflagen eventuell im Sommer wieder einzuhalten sind. „Als kleiner, ehrenamtlich arbeitender Verein ist es ein zu großes finanzielles Risiko, wenn das Hechtfest dann kurzfristig abgesagt werden müsste, weil diese Vorgaben von uns nicht erfüllt werden können“, teilten die Verantwortlichen als Grund für ihre Entscheidung auf der Vereinswebseite mit.

Stadtteilkultur retten

Um die Stadtteilkultur zu retten, gibt es deshalb ein Alternativprogramm im Park an der Schanzenstraße und den umliegenden Straßen. „Wenn nichts organisiert wird, dann organisieren wir uns eben selbst“, sagte Andreas Ullrich, Anmelder der Veranstaltung und im Vorstand des Rockefellercenters, auf DNN-Nachfrage. „Da keine zentrale Struktur vorhanden ist, entsteht nun eine dezentrale Kulturlandschaft.“

Das Programm ähnelt nun wieder dem früheren Ablauf des Straßenfestes. „Es gibt wie zu den Anfängen des Hechtfestes wieder verschiedene Inseln im Viertel. Das Programm muss von den Besuchern quasi vor Ort selbst entdeckt werden“, sagt Andreas Ullrich. Einen festen Ablauf gibt es so nicht, bei der angemeldeten Versammlung „Schlimm! Stadtteilkultur retten!“ im Park gibt es zu unbestimmten Uhrzeiten selbstgemachten Sound aus dem Stadtteil, Redebeiträge und historische Tondokumente.

Zurück zum Ursprung

Lediglich die einzelnen Gastroakteure haben feste Programmpunkte an verschiedenen Ecken im Viertel geplant: Auf der Bühne im Sommergarten des Cafés Saite findet unter anderem am 26. August ab 19 Uhr ein Salsaabend statt, am 28. August gibt es ab 16 Uhr Puppentheater und Pantomime, bevor um 18 Uhr Eckart Wenzel und Band die Bühne betreten. Im Tattoocafé Peckerl findet sich im Hinterhof am Freitag und Sonnabend ein „Spritzgarten“ mit DJ-Musik, am Sonntag gibt es ab 17 Uhr „beschwingte Offbeat-Tanzmusik zum Mitrumpeln“.

„Die umliegenden Gaststätten wollen wieder einen kleineren Rahmen zurück, so wie es mal angefangen hat“, sagt Bernd Beyer, Inhaber des Cafés Saite, auf DNN-Anfrage. „Ursprünglich war es mal ein Anwohnerfest, das in den letzten Jahren eine kommerzielle Note bekommen hat.“ Die Tradition am letzten Augustwochenende solle beibehalten werden – „aber die Stadtteilkultur soll zukünftig wieder im Mittelpunkt stehen.“

Von Annafried Schmidt