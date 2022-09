﻿Das ist der neue Stadtrat in Dresden

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) verpflichtete am Donnerstag einen alten Bekannten als neuen Stadtrat. Claus Lippmann war viele Jahre für die Verwaltung tätig. Jetzt wechselt er die Seiten.

Dresden. Claus Lippmann ist neues Mitglied des Stadtrats. Der 68-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) verpflichtet. Der Anlass für den Einzug von Lippmann in das Gremium ist ein trauriger: Ende Juli ist Stadträtin Manuela Graul verstorben. Die Sozialpolitikerin war bei der Kommunalwahl 2019 für das Bündnis Freie Bürger in den Stadtrat eingezogen und hatte sich der CDU-Fraktion angeschlossen.

Freier Bürger geht zu den Freien Wählern