﻿Das fordert Dresden für die neue Trasse der Bundesstraße 6

So soll die neue Bundesstraße entlang der Bahnstrecke in Cossebaude aussehen..

Dresden. Bürgerschaftliches Engagement lohnt sich, war das Fazit der Debatte zur neuen Route der Bundesstraße 6 in Cossebaude. Die bundeseigene Gesellschaft Deges baut die Ortsumgehung entlang der Bahnlinie, die Tausende Einwohner von Cossebaude von Verkehrslärm und Abgasen entlastet. Weil aber der Bund die Strecke plant, baut und finanziert, ist das Mitspracherecht der Landeshauptstadt Dresden stark eingeschränkt.

Bürgerinitiative kämpft seit Jahren

Eine Bürgerinitiative „B6 neu – so nicht“ weist seit vielen Jahren auf die Mängel der Deges-Planungen hin. Peter Bartels aus Mobschatz oder Andreas Berger aus den Seegärten und andere Akteure sammelten Unterschriften, verteilten Informationsmaterial, luden zu Bürgerversammlungen ein, hielten den Kontakt zur Politik.

Stadtrat stellt deutliche Forderungen

Mit Erfolg: Am Freitag hat der Stadtrat einstimmig Planungsziele der Landeshauptstadt beim Bau der neuen Trasse beschlossen und eine Vorlage von Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) deutlich erweitert. Kühn wollte die Planungen der Deges mehr oder weniger durchwinken, während der Stadtrat deutliche Forderungen stellt.

Unterführung statt Brücke

Am Urnenfeld soll es auch künftig eine Querung geben, fordert der Stadtrat. Heute ist der Bahnübergang noch ebenerdig, nach Bau der neuen B 6 soll es eine Unterführung geben, die auch Fahrzeuge nutzen können. Die Deges hatte eine Brücke geplant, die mit Aufzügen und Treppen erklommen werden sollte. „Nicht praktikabel“, hieß es von Rednern aus allen Fraktionen.

Umwege sind nicht umweltfreundlich

Genau wie der Plan der Deges, die Querung zum Tierheim in Stetzsch zu streichen und Fußgänger wie Autofahrer auf einen kilometerlangen Umweg zu schicken. „Umwege sind nicht umweltfreundlich“, mahnte Berger die Stadträte, auch die Einwohner von Mobschatz oder Brabschütz müssten große Umwege in Kauf nehmen, wenn es Am Urnenfeld keine Querung für Fahrzeuge mehr gebe.

„Wir müssen selbstbewusst sein“

„Die Planungen der Deges waren absolut unzumutbar“, erklärte FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow, „Die uns vorgelegte Verwaltungsvorlage hat Billiglösungen legitimiert“, sagte SPD-Verkehrsexperte Stefan Engel, „wir müssen gegenüber der Deges eine selbstbewusste Haltung einnehmen.“ Die Anwohner der südlich der Bahnlinie liegenden Ortschaften dürften nicht durch die neue Trasse belastet werden. „Wir müssen auch auf unsere eigenen Einrichtungen wie das Tierheim achten.“ Über 40 ehrenamtlich Beschäftigte bräuchten einen vernünftige Anbindung zum Tierheim.

„Hoffentlich kommt die Straße nicht“

Susanne Krause (Grüne) erklärte, sie wünsche inständig, dass der Bund bei der Kosten-Nutzen-Analyse zu dem Schluss komme, dass sich der Bau der neuen Trasse nicht lohne. „Der Ausbau der Schiene und die Stärkung des ÖPNV sind für uns die richtigen Wege zu weniger Straßenverkehr“, erklärte Krause. Sie fand noch einen Wermutstropfen: „Wenn wir in der Innenstadt Maßnahmen für Verkehrssicherheit und gegen Schleichverkehr fordern, treten alle auf die Bremse.“ „Wer sich hinstellt und sagt, die B6 neu ist nicht notwendig, hat den Schuss nicht gehört“, meinte CDU-Verkehrspolitiker Veit Böhm.

Baustart nicht vor Ende 2025

Die Deges kündigt an, die Unterlagen für die neue Trasse in der zweiten Jahreshälfte zur Planfeststellung einzureichen. Der Baustart für die neue Straße entlang der Bahntrasse in Cossebaude werde nicht vor Ende 2025 erfolgen, so die bundeseigene Gesellschaft.