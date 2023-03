﻿Das fordert Dresden für den Bau der neuen Bundesstraße 6

Der Bund will die Trasse der Bundesstraße 6 verlegen und so die Ortschaft Cossebaude von Lärm und Dreck entlasten. Dafür könnte es aber für die Anwohner anderer Ortschaften zusätzliche Belastungen geben. Jetzt schreitet die Stadt ein.

Dresden. Der Bauausschuss des Dresdner Stadtrats fordert die bundeseigene Planungsgesellschaft Deges auf, Korrekturen an den Plänen zur neuen Bundesstraße 6 vorzunehmen. Der Stadtrat hat das letzte Wort bei der Entscheidung über die städtischen Ziele beim Neubau einer Ortsumgehung von Cossebaude. Da die Trasse vom Bund errichtet wird, kann die Stadt nur eigene Ziele im Planungsprozess definieren.

Einstimmiges Votum im Ausschuss

Nach intensiver Debatte folgte der Ausschuss einem Vorschlag von SPD-Stadtrat Stefan Engel mit 16 Ja-Stimmen. Wenn der Stadtrat dem einstimmigen Ausschuss-Votum folgt, muss Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) die Ziele im bevorstehenden Planfeststellungsverfahren einbringen. Vor dem Votum im Ausschuss gab es umfangreiche Diskussionen mit den betroffenen Ortschaften und einer Bürgerinitiative.

Eigene Querung für das Tierheim

Der Beschluss sieht vor, die Anbindung des städtischen Tierheims mit einer eigenen Querung von der Bahntrasse und der neuen B6 zu sichern. Durch den bisher vorgesehenen Verzicht auf eine Querung würde sich der Fußweg zur Meißner Landstraße auf über einen Kilometer verlängern. Weiterhin soll die Querung Am Urnenfeld in Form eines Tunnels, der möglichst auch für Rettungsfahrzeuge und Autos geeignet ist, realisiert werden. Die Kleingärten rund um den Tummelsbach sollen in einem größeren Umfang erhalten bleiben als von der Deges vorgesehen. Dies hatte zuvor auch der Kleingartenbeirat gefordert.

Baustellen- und Schleichverkehr verhindern

Zudem verlangt der Bauausschuss in zwei Beschlusspunkten Maßnahmen, um Baustellen- und Schleichverkehr in den Ortschaften möglichst zu vermeiden und die Schulwegsicherheit zu gewährleisten. Engel erklärte: „Die neue B6 hat das Potenzial, die Bevölkerung von Cossebaude von Lärm und Dreck zu entlasten. Das darf aber nicht zu Lasten der Anbindung von Gebieten südlich der Bahnlinie gehen.“ Die bisherigen Planungen würden riesige Umwege für viele Menschen erzeugen. „Das städtische Tierheim wäre mit dem Öffentlichen Personennahverkehr nur noch katastrophal zu erreichen.“ Viele der Beschäftigten und Ehrenamtlichen seien aber auf eine ordentliche Anbindung angewiesen.

Brücke mit drei Aufzügen ist keine gute Idee

Die von der Deges geplante Brücke Am Urnenfeld mit drei Aufzügen sei sehr störanfällig und für den Radverkehr nicht geeignet. „Davon ist auch ein wichtiger Schulweg von Mobschatz nach Stetzsch betroffen. Hier muss eine Unterführung her“, so der SPD-Stadtrat. Die vorgeschlagene Alternativstrecke über die Straße Am Berg sei sehr steil und im Winter für den Autoverkehr „nicht wirklich“ geeignet, so Engel. Wenn am Tierheim eine Querung komme, könne auf den massiven Ausbau des Weges Am Hang verzichtet werden.

Kritik am Baubürgermeister

Das von der Deges ins Feld geführte Argument, aus Kostengründen auf Querungen verzichten zu wollen, überzeuge ihn nicht, meint der Sozialdemokrat und kritisiert Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne): „Ich kann nicht nachvollziehen, warum der Baubürgermeister hier nicht von Anfang an eine härtere Haltung gezeigt hat. Es geht um die Interessen der Landeshauptstadt.“

Gemeinschaftliche Initiative

CDU-Verkehrspolitiker Veit Böhm erklärte, die vom Ausschuss beschlossenen Änderungen seien einer gemeinschaftlichen Initiative mehrerer Fraktionen zu verdanken. „Ich hatte schon im Umweltausschuss darauf hingewiesen, dass das Tierheim eine vernünftige Anbindung braucht und Umwege von mehr als einem Kilometer für Fußgänger die ehrenamtliche Arbeit extrem behindern.“ Er sei froh, dass die Änderungen im Sinne der betroffenen Ortschaften einstimmig beschlossen wurden.

Bürgerinitiative zeigt sich zufrieden

Peter Bartels von der Bürgerinitiative „B6 neu – so nicht“ zeigte sich zufrieden mit dem Beschluss. „Wir hatten alle Fraktionen angeschrieben, die Dissidenten und die SPD sind auf uns zugekommen, dafür bin ich dankbar. Besonders mit der SPD hatten wir einen intensiven Austausch“, so Bartels. Die Stadt spare viel Geld, wenn Am Urnenfeld eine Unterführung gebaut werden und keine Brücke mit Aufzügen. „Die Unterhaltskosten für die Brücke sind deutlich höher.“