Das DDR-Museum in Dresden wird ausgeräumt

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

aus und vorbei: Das DDR-Museum in Dresden hat seine Pforten geschlossen, die Exponate kommen jetzt unter den Hammer. Das Interesse an den Reliquien der DDR ist deutlich gesunken, das Museum kommt nicht auf die Besucherzahlen, die für ein Überleben erforderlich gewesen wären. Ist das nun gut oder schlecht?

Auch dieser Wohnwagen rollte über eine Hubbühne auf den Erdboden. © Quelle: ©Anja Schneider

Die DDR ist Teil der deutschen Geschichte und darf nicht in Vergessenheit geraten. Ob Nostalgie aber die geeignete Form des Erinnerns ist, darüber lässt sich trefflich streiten. Nicht alles war schlecht an der DDR, aber vieles war eben auch nicht gut. Wer von den guten Dingen etwas bewahren will, kann ja mitbieten bei der Auktion. Jetzt lesen

Ich als Vonovia-Mieter sorge mich darum, was nach einem möglichen Verkauf mit meiner Mietwohnung passiert. Patrick Ament Vonovia-Mieter, über die Pläne der Stadt, Wohnungen zu kaufen

Vonovia will sich in Dresden von 6000 Wohnungen trennen (Symbolfoto). © Quelle: via www.imago-images.de

Dresden soll das komplette Paket von Vonovia kaufen

Vonovia verkauft in Dresden 6000 Wohnungen. Die Stadt will sich 3000 Wohnungen sichern, die übrigen 3000 will Vonovia am freien Markt platzieren. Das will ein Vonovia-Mieter mit einer Petition verhindern. Jetzt lesen

Menschen haben sich am Abend an der Promenade am Strand von Arenal versammelt. Unternehmer schlagen Alarm, Nachbarn haben Angst. Am Ballermann sorgen die Partyurlauber dieses Jahr bereits lange vor Start der Hauptsaison für Ärger. © Quelle: Clara Margais/dpa

Angst vor dem Sommer auf Mallorca: Sauftourismus nicht zu bremsen

Unternehmer schlagen Alarm, Nachbarn haben Angst. Am Ballermann sorgen die Saufurlauber dieses Jahr bereits lange vor Start der Hauptsaison für Ärger. Zumal viele die Kassen nicht mehr so schön klingeln lassen wie früher - und sogar aufs Hotel-Bett verzichten. Jetzt lesen

16.30 Uhr: Übergabe der Juniormeisterbriefe an acht Schülerinnen und sechs Schüler durch Ines Briesowsky-Graf, Vizepräsidentin der Handwerkskammer Dresden, Steffen Rietzschel Amtsleiter, Amt für Wirtschaftsförderung Dresden, sowie Roman Seifert, Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses. Die Urkunden erhalten die Jugendlichen im Bildungszentrum des Handwerks für die Leistungen, die sie im Rahmen des Juniormeisterprojektes der Landeshauptstadt Dresden und der Handwerkskammer Dresden erbracht haben.

T17 bis 21 Uhr: Fest der Begegnung anlässlich der Special Olympics World Games Berlin 2023. Dresden ist vom 12. bis 15. Juni Host Town für eine Delegation von etwa 80 Personen mit und ohne Behinderungen aus Puerto Rico. 19 Uhr startet auf dem Elberadweg vor dem Internationalen Congress Center Dresden der inklusive Fackellauf. Über eine Distanz von circa 5,8 Kilometern geht die Strecke über den Elbradweg, Terrassenufer, Albertbrücke, Königsufer, Augustusbrücke, zurück zum Landtag. Von dort aus wird symbolisch das „olympische Feuer“ mit prominenter Beteiligung aus Sport und Politik zum Fest der Begegnung in den Sportpark Ostra getragen.

Unter dem Motto 40th anniversary sind Alphaville aktuell auf großer Deutschlandtour. © Quelle: IMAGO/Christian Grube

Alphaville blicken auf 40 Jahre Band-Geschichte zurück und nehmen das zum Anlass, ihre größten Hits in die symphonische Welt zu exportieren. Für alle Fans bedeutet diese Tour ein Ticket zu glücklichen Erinnerungen an große Zeiten und zugleich ganz neue Eindrücke, wenn ihre Synthie-Helden der 80er Jahre sich auf Deutschlands klassischen Bühnen mit voller philharmonischer Wucht präsentieren. Am Dienstag ab 20 Uhr sind Alphaville zu Gast im Dresdner Kulturpalast.

Ein Justizvollzugsbeamter verschließt am eine Gittertür in der Justizvollzugsanstalt Koblenz (Symbolbild). © Quelle: Thomas Frey/dpa

... ein etwas anderer Anruf bei der Polizei

Knast als Wohnungsersatz? Das hält ein 42-Jähriger in Rheinland-Pfalz offenbar für eine gute Idee. Weil seine Mutter ihm den Zutritt zu ihrer Wohnung verwehrt, ruft der Mann kurzerhand die Polizei und zieht seinen „Joker“. Jetzt lesen

Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

