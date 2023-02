Dresdens berühmteste Brücke erhält eine Fahrradspur. Ab Herbst sollen Radfahrer die Elbe in Richtung Schillerplatz sicher überqueren können. Die Stadt hat große Pläne für den Radverkehr in diesem Jahr.

Dresden. Dresdens Wahrzeichen Blaues Wunder erhält in diesem Jahr einen Fahrradstreifen. Das kündigte Straßen- und Tiefbauamtsleiterin Simone Prüfer am Mittwoch an. Im Zuge der Bauarbeiten an der Brücke werde im Herbst eine Fahrradspur in Richtung Schillerplatz markiert. Die Fahrtrichtung Körnerplatz bleibt dagegen ohne Radverkehrsanlage. „Hier sind noch umfangreiche Planungen für den Körnerplatz erforderlich“, sagt Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne).