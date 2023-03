Wo er Restaurants oder Cafés betreibt, ist Kultur nicht weit. René Kuhnt ist im Kraftwerk Mitte vertreten und im Kleinen Haus. Jetzt hat er sein „Solo“ im Kulturpalast eröffnet.

Dresden. Was hat dieser Mann für ein Händchen! Urgemütlich ist sie, die Hälfte des früheren Restaurants im Kulturpalast, die der Dresdner Gastronom René Kuhnt am Freitag als „Café Solo“ eröffnen wird. Die andere Hälfte an der Schloßstraße hat die Barkhausen-Gesellschaft für ihr Cosmo-Wissenschaftszentrum gemietet. Was Kuhnt sehr bedauert: „Ich habe nur 30 Plätze.“