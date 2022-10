﻿Das ärgert die Dresdner am neuen Haushaltsentwurf

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

2,5 Milliarden Euro wird Dresden im nächsten Jahr ausgeben und 2,1 Milliarden Euro 2024, so steht es im Entwurf des Doppelhaushalts. Das sind Rekordzahlen. Möglich machen es die üppigen Einnahmen der Stadt. Mit 369 Millionen Euro rechnet Dresden 2023 und im Jahr darauf mit 400 Millionen Euro. Pro Jahr kommen unter anderem 220 Millionen Euro kommunaler Anteil aus der Einkommenssteuer der Dresdner hinzu.

Gegen den Entwurf der Stadt für den Haushalt 2023/24 gibt es fast 1000 Einwendungen. © Quelle: Monika Skolimowska

Aber gegen den Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung für die Jahre 2023/24 hat es nun fast 1000 Einwendungen. Den Bürgern geht es um um die finanzielle Unterstützung der Dresdner Friedhöfe, den Wirtschaftsplan Heinrich-Schütz-Konservatorium-Dresden (HSKD), Mehrbedarf für Gleichstellungsprojekte, kommunale Kulturförderung, mehr Geld für „Einrichtungen der Jugendarbeit“, die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

Die Stadtverwaltung erteilt allen Forderungen eine Absage. Das letzte Wort soll kurz vor Jahresende der Stadtrat haben. Es gab schon kniffligerer Haushaltssituationen in Dresden zu lösen. Jetzt lesen

Mit Essen Kunst zu attackieren, ist keine Kulturtechnik. Vielleicht eher ein Überkompensieren der Empfindung von Überfluss. Dass wir mit Essen auf unsere Kunst werfen, könnte für Menschen, die nicht einmal die Basis ihrer Bedürfnispyramide sichern können, auch höhnisch klingen, ob im Namen einer „richtigen Sache“ oder nicht. Stefan Weppelmann Direktor des Museums der bildenden Künste in Leipzig über Klimaaktivisten, die Nahrungsmittel auf Gemälde werfen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen rückläufig: Dresden meldet zu Wochenbeginn weniger Coronafälle in Dresdner Pflegeeinrichtungen. Die Inzidenz klettert aufgrund der Wochenendnachmeldungen, jedoch nur geringfügig. Jetzt lesen

Keine Verschärfung der Corona-Regeln: Sachsen verzichtet auf Maskenpflicht in Innenräumen: Sachsen sieht aktuell keine Notwendigkeit, eine Maskenpflicht für Innenräume anzuordnen. Gleichzeitig fährt ein Hersteller im Vogtland seine Maskenproduktion hoch – weil die Nachfrage sprunghaft gestiegen ist. Jetzt lesen

Unverstanden, unbehandelt: Patientin erzählt über ihr Leben mit Long Covid: „Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich gewesen bin“, sagt eine 60-Jährige aus Northeim in Niedersachsen über ihr Leben mit Long Covid. Im April 2021 infizierte sie sich mit dem Coronavirus und leidet bis heute unter den Spätfolgen – ein Interview. Jetzt lesen

Hier wurde nicht vergessen zu fällen. Abgestorbene Fichten dienen als Schutz der Weißtannensaat. © Quelle: Catrin Steinbach

Wie geht es der Dresdner Heide?

Die Dresdner Heide ist die grüne Lunge der Stadt. Auch dort hinterlässt der Klimawandel deutliche Spuren. „Die Schäden, die jetzt eingetreten sind, nehmen den Waldumbau vorweg“, sagt der Leiter des Forstbezirkes Dresden. Wo die Reise hingehen soll. Jetzt lesen

Ein Sparschwein steht auf einem Tisch neben Eurobanknoten. © Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Inflation und Energiekrise die größten Sorgen der Deutschen – hohe Sparbereitschaft

Die Sorgen dominieren im Vermögensbarometer. Die Immobiliennachfrage ist seit September eingebrochen. Der Sparkassenpräsident hat einen Vorschlag für Hilfen. Jetzt lesen

10 Uhr: Pillnitzer Kamelie kommt unter die Haube - Die vor 220 Jahren an ihrem heutigen Standort ausgepflanzte Kamelie erhält wieder ihren legendären Winterschutz. Die beiden riesigen Flügeltore des gläsernen Schutzhauses öffnen sich und das gesamte 54 Tonnen schwere Pflanzenhaus setzt sich langsam in Bewegung. Auf Schienen gelagert schiebt es sich rund zehn Minuten lang über die zwölf Meter breite und neun Meter hohe Kamelie, bis es sie vollständig umschlossen hat und die Glastore sich wieder schließen können.

15 Uhr: Urwaldmärchen bei Kinolino - Die Maus Tillebille behauptet sich gewitzt gegen den Fuchs, ein schüchterner Drache überwindet seine Angst, und der Hund rettet die Katze, die beim Drachensteigen vom Herbstwind fortgeweht wird. So wie diese Produktionen beschwören die meisten Kinderfilme des DEFA-Studios für Trickfilme Dresden die Werte von Freundschaft und Solidarität. Ort: Museumskino in den Technischen Sammlungen, Junghansstraße 1-3, 01277 Dresden

19.30 Uhr: Weltenbummler in der Reisekneipe - Michael Berndt lädt zu einem atemberaubenden Vortrag ein. 2008 kaufte er sich spontan ein Flugticket nach Australien. Voller Neugierde, Naivität, keine Idee was ihm bevorstand und mit nur 700 Euro in der Tasche, startete er seine Reise. Aus dem geplanten halben Jahr Aufenthalt in Australien wurde eine 8-jährige Weltreise. Ort: Reise-Kneipe, Görlitzer Str. 15, 01099 Dresden

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). © Quelle: dpa

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will heute dem Kabinett Eckpunkte für eine Cannabis-Legalisierung vorlegen. Die Kabinettsbefassung ist ein Zwischenschritt. Ein konkreter Gesetzentwurf soll erst kommen, wenn sich abzeichnet, dass es von der EU gegen die geplante Cannabis-Freigabe keine rechtlichen Einwände gibt. An den bisher geplanten Regelungen kann sich im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens noch viel ändern.

"Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner. © Quelle: NDR/Thorsten Jander (M)

das Jugendwort des Jahres: „Tagesschau“-Sprecherin Daubner erklärt, was „Smash“ bedeutet

Der Langenscheidt-Verlag hat das Jugendwort des Jahres 2022 gekürt: „Smash“ setzte sich in der Finalrunde gegen „bodenlos“ und „Macher“ durch. „Tagesschau“-Sprecherin Susanne Daubner ist mal wieder gefragt. Jetzt lesen

