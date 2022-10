﻿Das ärgert die Dresdner am neuen Haushaltsentwurf

Dresden. Gegen den Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung für die Jahre 2023/24 hat es fast 1000 Einwendungen gegeben. Davon waren 957 formal zulässig und wurden von der Verwaltung geprüft. Sie betreffen 13 Themenkomplexe. Darüber informiert das Finanzressort jetzt die Stadträte.

2,5 Milliarden Euro wird Dresden im nächsten Jahr ausgeben und 2,1 Milliarden Euro 2024. Das sind Rekordzahlen. Mitte September brachte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) den Haushalt in den Stadtrat ein. Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) war da nach Ende seiner Amtszeit am 11. September aufgrund der Querelen um die Besetzung mehrerer Bürgermeisterposten nicht mehr im Amt. Nach gegenwärtigem Stand wird er wohl auch nicht mehr zurückkehren. Hilbert neigt dazu, die Finanzaufgaben in der Verwaltung selbst zu übernehmen. Bislang ist noch nichts entschieden.

Rekordhaushalt mit Rekordsteuereinnahmen

Hilbert verwies vor dem Stadtrat auf die hervorragende wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Das schlägt sich in Rekordzahlen bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer nieder. Mit 369 Millionen Euro rechnet die Stadt 2023 und im Jahr darauf mit 400 Millionen Euro. Pro Jahr kommen unter anderem 220 Millionen Euro kommunaler Anteil aus der Einkommenssteuer der Dresdner hinzu. Bis 2027 soll es keine neuen Schulden geben und keine Mehreinnahmen aus der Grundsteuerreform, versprach Hilbert. 1,4 Milliarden Euro will die Stadt in den nächsten fünf Jahren investieren.

Nach der Veröffentlichung am 15. September hatten die Bürger bis 5. Oktober Zeit, sich zum Entwurf zu äußern. Insgesamt gingen 995 Einwendungen bei der Stadt ein, etwa 50 mehr als beim Doppelhaushalt 2021/22. 28 Einsprüche kamen zu spät und zehn stammten von Personen, die nicht in Dresden wohnen oder deren Anschrift nicht angegeben oder unleserlich war.

Einwendungen betreffen 13 Themenkomplexe

Was stört die Dresdner am Haushaltsentwurf? In den 13 Themenkomplexen geht es um die Finanzielle Unterstützung der Dresdner Friedhöfe, den Wirtschaftsplan Heinrich-Schütz-Konservatorium-Dresden (HSKD), Mehrbedarf für Gleichstellungsprojekte, kommunale Kulturförderung, mehr Geld für "Einrichtungen der Jugendarbeit", die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, zusätzlicher Mittel für Villa Akazienhof Altgruna sowie für Bäume und Bestandserhaltung, den Umbau der Fußgängerquerung Altstrehlen, Geld für eine Halbtagesstelle für das Projekt "Chancen für die Chancenlosen", den Standort Altroßthal des Berufsschulzentrums für Agrarwirtschaft und Ernährung, die Anhebung der jährlichen Förderung für den "Lokale Agenda 21 für Dresden e. V." sowie mehr Geld für den Chinesischer Pavillon.

Allen Einwendungen widerfährt das gleiche Schicksal. Sie werden von der Verwaltung abgewiesen. Höhere Ausgaben für die Friedhofspflege lehnt die Stadt ab, weil es dafür in der gegenwärtigen Situation keine Spielräume gebe.

Aus dem gleichen Grund sei es auch nicht möglich, beim Heinrich-Schütz-Konservatorium den Anteil festangestellter Mitarbeiter zu erhöhen, um die Abwanderung von Musik- und Tanzpädagogen zu vermeiden.

Kein Geld zusätzlich für Jugendeinrichtungen

Den Forderungen nach höheren Ausgaben für die Kulturförderung und Jugendhilfeeinrichtungen hält die Verwaltung entgegen, dass die Ansätze gegenüber dem letzten Doppelhaushalt schon höher seien.

Mit einer anderen Prioritätensetzung werden weitere Einsprüche abgewiesen, wie zu den Forderungen, mehr Geld für die Baumpflege im Stadthaushalt einzuplanen oder die Gesamtfinanzierung für ein Nachbarschaftszentrum in Altgruna abzusichern.

Vielen anderen Verkehrsprojekten fiel die Verbesserung der Fußgängerquerung an den Straßen Altstrehlen/Kreischaer Straße/Lannerstraße/Kaitzbachweg in Altstrehlen zum Opfer, obwohl sie im Fußverkehrskonzept mit Priorität 1 eingeordnet ist.

Bei der Halbtagsstelle für das Projekt „Chancenlose“ sieht die Stadt gleich mehrere Gründe für die Ablehnung. Von den Stadträten werde erst später über die mit Haushaltsmitteln zu fördernden Projekte entschieden, es liege kein Förderantrag vor und die Zielrichtung des Projekts sei unzureichend.

Teilsanierung in Altroßthal

Im Fall des Berufsschulzentrums in Altroßthal verweist die Stadt darauf, dass zumindest ein Teil der Sanierung in Angriff genommen wird. Seit Jahren hofft die Schule dort aber auf noch weitergehendere Schritte. Schließlich verteidigt die Stadt auch die Kürzung der Zuschüsse für die Agenda 21 und das Ausbleiben eines direkten Zuschusses für den Ausbau des Chinesischen Pavillons mit der "Prioritätenabwägung bei der Aufstellung des Haushalts".

Nach Beratungen in Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten sowie den Stadtratsausschüssen soll über die Einwendungen Mitte Dezember im Stadtrat entschieden werden. Auch über den Haushalt müssen die Stadträte noch entscheiden.