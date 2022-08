﻿Das 22. Dampfschiff-Fest Dresden findet parallel zum Stadtfest statt

Wann gehen die Rechnungen an Dresdner Gaskunden mit der neuen Umlage raus?

Bis Ende der Woche müssen die Stadtwerke Dresden ihre mehr als 130 000 Gaskunden informiert haben, was genau sie an Gasumlage ab 1.Oktober zu zahlen haben. Die Drewag selber muss dafür mit Millionen Euro in Vorkasse gehen. Doch noch ist vieles unklar. Ein Sisyphos-Unterfangen mit ungewissem Ausgang.