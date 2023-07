Darum lagern in Dresden Gummistiefel auf Ebola-Standard

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Medizinprodukte, Masken, Schutzausrüstung und Gummistiefel auf Ebola-Standard – all das lagert in Dresden in einer großen Halle an der Bremer Straße. Nicht weil wir die Materialien dringend hier bräuchten. Das DRK hält in einer Halle alle möglichen Hilfsgüter bereit, um EU-weit auf Krisen vorbereitet zu sein.

DRK-Logistikchef Lars Erdmann im Neubau an der Bremer Straße. © Quelle: Thomas Baumann-Hartwig

Dass sich Dresden so als Standort eignet, hängt auch mit dem Flughafen zusammen. Von hier aus können Flieger fast ohne Einschränkungen in die ganze Welt starten - allzu dichter Flugverkehr herrscht über der Landeshauptstadt nämlich nicht. Das sind gute Nachrichten auch für den Airport, denn wie gestern bekannt wurde, verliert Dresden wieder eine Verbindung. Ryanair setzt mit dem Winterflugplan die Verbindung London-Dresden aus. Jetzt lesen

Einige Innenstadtlagen haben es schwer, da ist die Frage, ob da klassischer Einzelhandel das Maß aller Dinge ist. Stephan Kühn Baubürgermeister von Dresden zur Revitalisierung der Dresdner City

Baubürgermeister Stephan Kühn rollt das City-Light-Plakat zum Projekt „Dresden findet InnenStadt“ am Dippoldiswalder Platz aus. © Quelle: Michael Lukaszewski

Weniger shoppen, mehr leben: So will Dresden seine Innenstadt stärken

Leerstand, Klimawandel, Online-Handel: Auch in Dresden steht die Innenstadt vor einigen Herausforderungen. Das Projekt „Dresden findet InnenStadt“ soll die City zukunftsfähig machen – möglicherweise auch mit weniger Handel. Jetzt lesen

Viele Menschen können sich den Immobilienkauf wegen der gestiegenen Zinsen nicht mehr leisten und weichen auf Mietwohnungen aus. Das treibt die Mieten nach oben - insbesondere in den begehrten Großstädten. © Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Mieten in Großstädten steigen weiter – und kein Ende ist in Sicht

Viele Menschen können sich den Immobilienkauf wegen der gestiegenen Zinsen nicht mehr leisten und weichen auf Mietwohnungen aus. Das treibt die Mieten nach oben - insbesondere in den begehrten Großstädten. Vor allem eine Metropole ist begehrt. Jetzt lesen

11 Uhr: Altmarkt-Sanierung - Baubürgermeister Stephan Kühn und die Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes Simone Prüfer informieren zum zum Baufortschritt.

13 Uhr: Augsburger Straße - Die CDU-Stadtratsfraktion informiert über das Ergebnis einer Bürgerumfrage zu den Ausbauplänen der Stadt.

17 Uhr: Die fabelhafte Reise der Marona - Nach einem Unfall blickt die kleine Hündin Marona auf ihr Leben und die Erfahrungen mit ihren verschiedenen Besitzern zurück. Marona hat stets im Augenblick gelebt und den verträumten Akrobaten Manole genauso geliebt wie den übergenauen Ingenieur Istvan oder das Mädchen Solange. Auch wenn sie von allen schließlich verlassen wurde, bleibt sie hoffnungsvoll und blickt auf die intensiven und glücklichen Momente ihres Hundelebens.

21.30 Uhr: Die drei Musketiere D´Artagnan - D‘Artagnan (François Civil) zieht es aus der verschlafenen Gascogne im Südwesten Frankreichs ins Herz der Nation: Paris. Dort schließt er sich den drei Musketieren des Königs – Athos (Vincent Cassel), Porthos (Pio Marmaï) und Aramis (Romain Duris) – an. Das Quartett will in einem von Religionskriegen gespaltenen und von der britischen Armee bedrohten Land für Stabilität Sorgen. Zunächst müssen sie aber gegen Kardinal Richelieu (Eric Ruf), der dunkle Pläne hegt, in die Spur gehen.

Der ehemalige Baudirektor Eberhard Burger steht vor der Dresdner Frauenkirche. © Quelle: dpa-Zentralbild

Heute begeht Eberhard Burger seinen 80. Geburtstag. Der Ehrenbürger von Dresden und Officer of the British Empire (OBE) – eine Auszeichnung verliehen durch Königin Elisabeth II. – wird immer mit seinem Lebenswerk Frauenkirche in Erinnerung gebracht werden. Drei Hüftoperationen haben dem Baudirektor im Ruhestand körperlich zugesetzt und seinen Bewegungsradius stark eingeschränkt. Kraft gibt ihm die Familie, zu der auch vier Enkel und drei Urenkel gehören.

Die Elevator Boys haben einen eigenen Song herausgebracht. © Quelle: Gerald Matzka/dpa

... eine Model- Boygroup, die plötzlich auch singt

Seit Jahren schmachten die Elevator Boys auf Tiktok in die Kameras. Was ihnen bislang fehlte: eine Musikkarriere. Nun bekommt die Model-Boyband, die bislang gar nicht sang, ihren ersten eigenen Popsong. Ein Karriereweg, der Schule machen könnte. Jetzt lesen

