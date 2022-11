﻿Darf der Oberbürgermeister von Dresden die Rathausspitze umkrempeln?

Dresden. Wie weit darf Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) im Machtpoker um die Bürgermeisterämter gehen? Immerhin: Der Stadtrat hat die fünf neu zu besetzenden Posten im Mai ausgeschrieben und es haben sich einige Interessenten auf die Ausschreibung hin gemeldet. Kann der OB jetzt die Rathausspitze einfach verkleinern und Varianten mit nur noch sechs oder sogar fünf Posten ins Spiel bringen? Oder ist Hilbert an die bestehende Struktur mit sieben Beigeordneten gebunden? Und: Können einzelne Ämter zwischen den Geschäftsbereichen hin- und hergeschoben werden oder gilt der Status quo?

Kein Problem, alles ist möglich

Hilbert hat diese Fragen, die unter anderem die SPD-Fraktion gestellt hat, juristisch prüfen lassen und teilt den Fraktionen jetzt mit: Kein Problem, alles ist möglich. „Auf die Möglichkeit einer Änderung der Geschäftskreise wurde in der Ausschreibung ausdrücklich hingewiesen“, so der OB. „Beamtenrechtlich entstehen solange keine Probleme, wie dem Stelleninhaber ein gleichwertiges Amt zugewiesen bleibt.“ Wir erinnern uns: Der Stadtrat hatte nach langer Debatte beschlossen, die Posten wie gehabt auszuschreiben, aber die Möglichkeit von Änderungen in den Raum zu stellen.

Ausschreibung offen gehalten

Hintergrund des Beschlusses: CDU-Stadtrat Steffen Kaden interessierte sich schon im Mai für das Amt des Wirtschaftsbürgermeisters, das es damals aber noch gar nicht gab. Um Kadens Ambitionen nicht scheitern zu lassen, setzte sich insbesondere die CDU für eine offene Ausschreibung ein. Ein Einvernehmen des OB war für den Beschluss nicht erforderlich.

Stadtrat müsste Hauptsatzung ändern

Sollte die Verwaltungsspitze verkleinert werden, müsste der Stadtrat zuvor die Hauptsatzung ändern. Danach könnte die Ausschreibung für den wegfallenden Posten oder die wegfallenden Posten aufgehoben werden. Vor der Wahl, so heißt es in dem Schreiben von Hilbert an die Fraktionen, sollten die Bewerber die Gelegenheit erhalten, sich zu erklären, für welchen neu zugeschnittenen Geschäftsbereich sie ihre Bewerbung aufrecht erhalten möchten.

Der OB braucht politische Mehrheiten

Nach Hilberts Auffassung steht ei­ner umfassenden Strukturänderung der Verwaltungsspitze nichts im Wege. Jetzt braucht der OB politische Mehrheiten. CDU, Freie Wähler und FDP haben eine Reduzierung der Beigeordnetenposten begrüßt, bringen jedoch nur 22 Stimmen im 70 Mandate umfassenden Stadtrat mit. Auch die AfD mit ihren inzwischen 13 Mandaten hat mehrfach erklärt, eine kleinere Verwaltungsspitze zu befürworten. Das könnte mit der Stimme von Hilbert reichen, wäre aber ein politisch fatales Signal.

Viererkoalition hat keine Zwei-Drittel-Mehrheit

2020 hatten Grüne, Linke, CDU und SPD die Beigeordnetenposten unter sich aufgeteilt. Der Viererkoalition fehlen aber die Stimmen, um den Deal gegen den OB durchzusetzen. Hilbert hatte mehrfach erklärt, er wolle das Rathaus umbauen und die aktuellen Stimmenverhältnisse in der Verwaltungsspitze abgebildet wissen. Dies sei mit je zwei Bürgermeistern für Grüne, Linke und CDU sowie einem Amt für die SPD nicht mehr gegeben.

Am 24. November tagt wieder der Stadtrat

Seit August ringen der OB und die vier Fraktionen erfolglos um einen Kompromiss. Mitte August stieg die FDP in die Gespräche ein und Ende September wieder aus, vergangene Woche holte Hilbert FDP und Freie Wähler mit der Vierer-Koalition an den Verhandlungstisch. Ein Kompromiss ist nach wie vor in weiter Ferne, aber am 24. November tagt der Stadtrat das nächste Mal und die Wahl von fünf Beigeordneten steht wieder auf der Tagesordnung.