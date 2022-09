﻿Dampfloktreffen Dresden feiert am Wochenende zwei Jubiläen

Dresden. Das ehemalige Bahnbetriebswerk Dresden-Altstadt ist am Wochenende wieder Schauplatz für eines der größten Eisenbahnfeste Europas: Von Freitag bis Sonntag jeweils 10 bis 18 Uhr findet dort das 14. Dresdner Dampfloktreffen statt. Auf dem Gelände des Eisenbahnmuseums, der Werkstatt der Deutschen Bahn (DB) Regio und des Eisenbahndepots des Verkehrsmuseums erwartet Besucher drei Tage lang ein abwechslungsreiches Programm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Feier von zwei Jubiläen

In diesem Jahr gibt es zwei Jubiläen zu feiern: 150 Jahre Bahnbetriebswerk Dresden-Altstadt und 45 Jahre Abschied der Lok-Baureihe 01 in Dresden. Zu diesem Anlass verkehren an allen drei Festtagen mehrere historische Sonderzüge rund um Dresden. Einer der Höhepunkt ist am Sonnabend die Fahrt mit zwei Schnellzugdampfloks der Baureihe 01 von Dresden nach Berlin und zurück, 45 Jahre nachdem die „01er“ in Dresden ihre letzten Fahrten nach Berlin unternahmen.

Nachtfotoparade für Eisenbahnfans

Auf dem Gelände des Dresdner Eisenbahnmuseums, Zwickauer Straße 86, sind am Festwochenende bis zu sechs betriebsfähige Dampfloks sowie zahlreiche historische Diesel- und E-Loks zu besichtigen. Besucher können bei Führerstandsmitfahrten mit einer Dampflok den Dampfeisenbahnbetrieb live erleben. Am Freitag und Sonnabend findet ab 19 Uhr jeweils eine Nachfotoparade statt, bei der die Loks auf der Drehscheibe präsentiert und beleuchtet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Museumszug „Vindobona“ ausgestellt

Im Depot des Verkehrsmuseums, Augustusstraße 1, sind neben historischen Eisenbahnfahrzeuge wie einem Bahnpostwagen auch historische Nahverkehrsfahrzeuge wie der Straßenbahntriebwagen „Großer Hecht“ und historische Busse sowie weitere historische Kraftfahrzeuge zu bestaunen. Darüber hinaus hat die Fahrzeughalle der „SVT Görlitz gGmbH“ geöffnet und zeigt den berühmten „Vindobona-Triebwagen“. Die Deutsche Bahn (DB) präsentiert im Bereich der DB Regio-Werkstatt moderne Fahrzeuge, Angebote im Nahverkehr und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten.

Eintritt Karten gibt es an der Tageskasse für 18 Euro, ermäßigt 12 Euro. Kinder unter 14 Jahren sind frei. Die Karten berechtigen vom 23. bis 25. September auch zum einmaligen Besuch des Verkehrsmuseums am Neumarkt. Tickets für die Sonderfahrten gibt es vor Abfahrt am jeweiligen Zug zu kaufen, für die Nachtfotoparade sind sie an der Abendkasse erhältlich.

Internet Ganzes Programm unter igbwdresdenaltstadt.de

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Annafried Schmidt