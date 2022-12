Damit Dresden über Weihnachten genug Blut hat – DRK ruft zur Blutspende auf

Dresden. Blutspenden kann Leben retten, auch zur Weihnachtszeit und um den Jahreswechsel. Deshalb bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Montag, dem 26. Dezember 2022 Sonderspendetermine überall in Sachsen an. Aufgrund der teilweise sehr kurzen Haltbarkeit von Blutpräparaten kann die Patientenversorgung an den vielen aufeinanderfolgenden Feiertagen nur dann gesichert werden, wenn die Sonderspendetermine gut besucht und die Depots des DRK-Blutspendedienstes an den Tagen um Weihnachten so gut wie möglich gefüllt sind. Auch die regulären Termine am 23. und 30. Dezember leisten einen großen Beitrag zur Sicherstellung der Blutversorgung.

„Blutspenden ist ein Geschenk der Nächstenliebe“

Eine Blutspende in der Weihnachtszeit sei ein „Geschenk der Nächstenliebe für die Mitmenschen, die zum Überleben auf Präparate aus Spenderblut angewiesen sind“. heißt es in einer Pressemitteilung des DRK. Für jede Spende zwischen dem 22. und dem 30. Dezember gibt es deswegen auch eine kleine Überraschung als Dankeschön.

Alle Blutspendetermine müssen vorab unter blutspende-nordost.de oder über die kostenfreie Telefon Hotline unter 0800 11 949 11 reserviert werden. Das Tragen einer vor Ort umsonst verfügbaren Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht und nur wer gesund ist wird zur Spende zugelassen.

Von Nikolaus Neidhardt