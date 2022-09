﻿„Cube“ – Weltweit erstes Carbonhaus in Dresden eröffnet

Das Carbonhaus in Dresden beweist: Ein komplettes Haus in dieser Bauweise ist möglich. Aber damit ist die Forschung noch lange nicht zu Ende.

Dresden. Das weltweit erste Haus aus Carbonbeton ist fertig. Was so banal klingt, soll der Startschuss sein für eine Revolution im Bauwesen. Denn der „Cube“ auf dem Dresdner Uni-Campus am Fritz-Förster-Platz ist ein Haus der Superlative und mit rund 50 Prozent weniger Beton erbaut als ein vergleichbares Gebäude aus Stahlbeton.

Wie das geht? Statt der Bewehrungen aus Stahl, die mit einer dicken Schicht Beton vorm Rosten geschützt werden müssen, geben hier Carbonfasern den Fertigteilen aus Hochleistungsbeton Halt. Die Fasern rosten nicht, die Betonschicht kann viel dünner sein.

50 Prozent weniger Beton, 70 Pozent weniger CO2

Der Bauherr, Professor Manfred Curbach leitet das Institut für Massivbau der TU Dresden. Dass er zur Eröffnung auch Geburtstag, also zweifachen Grund zum Feiern hatte, sei Zufall, sagt er. Mit seinen 66 Jahren könnte er es nun eigentlich ruhiger angehen lassen. Aber er sagt: „Jetzt geht es erst richtig los.“

Der Bauherr Prof. Manfred Curbach im Carbonhaus. © Quelle: Dietrich Flechtner

Seit 30 Jahren beschäftigt er sich mit Carbonbeton. Und die 50 Prozent weniger Beton und sogar 70 Prozent weniger CO2-Ausstoß bei dessen Herstellung reichen ihm nicht. Er will 80 Prozent. Deshalb wird auch im fertigen „Cube“ weiter an Carbonbeton und seinen Eigenschaften geforscht. TU-Rektorin Prof. Ursula M. Staudinger will das Thema auch in Großforschungszentren integrieren, die in der Lausitz geplant sind.

Carbonbeton auch beim Brückenbau und für Schulturnhallen

In den Wänden des würfelförmigen Gebäudes, dem "Cube" eben, sind Sensoren für Wärme und Feuchtigkeit verbaut, es laufen Projekte, die das Verhalten des Baustoffes erforschen, der nicht wie Stahlbeton etwa 40 Jahre hält, sondern 100 bis 200, wie seine Entwickler versprechen. Das mache ihn interessant, zum Beispiel für Brücken, die dann nicht so oft saniert werden müssten. In Dresden ist auch das schon ein Stück Wirklichkeit. Bei der Verbreiterung der Carolabrücke kam Carbonbeton zum Einsatz.

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) verwies in seinem Grußwort darauf, dass auch er beim Schulbau auf Carbonbeton setze. Bei der Sanierung einer Sporthalle und dem Neubau einer weiteren für die 49. Grundschule werde der Baustoff verwendet. Mit Blick auf die Kosten von zwölf Millionen Euro, die Fördertöpfe und den Stadthaushalt warb er um Unterstützung für weitere solche Projekte.

„Wir sind die einzigen, die das an einem ganzen Haus zeigen können“

50 Millionen Euro sind aus dem Bundesförderprogramm „Zwanzig20“ in das Projekt „Cube“ geflossen, das Curbach als Demonstrationsobjekt sieht. In vielen Ländern werde inzwischen mit Carbonbeton experimentiert, sagt er. „Aber wir sind die Einzigen, die das an einem ganzen Haus zeigen können.“ Irgendwann sei ihm aufgefallen, dass der dunkelgraue Würfel nicht sehr attraktiv aussieht. Der Architekt Gunter Henn sei schließlich auf die Idee gekommen, den geschwungenen „Twist“ drumherum zu bauen.

Angesichts der nun sehr ansehnlichen Fassade äußerte Thomas Kralinski, Staatssekretär im sächsischen Wirtschaftsministerium die Hoffnung, dass der „Cube“ zu einem Wahrzeichen Dresdens werde wie der Zwinger oder die Semperoper – allerdings nicht so einzigartig, sondern in großer Menge.

Beheizte Wände und Parkplätze, Sensoren in Straßen

Das sei unbedingt nötig, sagt Curbach. Denn anders seien die Klimaziele bis 2045 nicht zu erreichen. Und er verwies noch auf einige weitere Möglichkeiten: Die Carbonfasern in den Wänden, sagt er, könnten zur elektrischen Heizung werden. Käme der Strom dafür aus erneuerbaren Energien, wäre das ein weiterer Schritt in Richtung Klimaneutralität. Die Carbonbetondecke des Parkplatzes neben dem Haus ist bereits beheizt. Er wird im Winter nicht zufrieren.

Der „Twist“, mit dem der Würfel umbaut ist, in dem Labore und Haustechnik untergebracht sind, eröffnet noch eine weitere Möglichkeit. Hier können Veranstaltungen für das Projekt werben. In einem der Räume leuchten LEDs auf, wenn man die Wand berührt. Zurzeit nur zur Demonstration, dass die im Beton verbauten Sensoren auch arbeiten. Aber es gibt schon konkrete Anwendungsideen. „Straßen aus Carbonbeton könnten über solche Sensoren abhängig vom Verkehrsaufkommen Leitsysteme steuern, sagt Curbach.

Bei Kosten Inzwischen „auf Augenhöhe“ mit Stahlbeton

Zwei Millionen Euro hat der reine Bau des Carbonhauses gekostet. Man sei inzwischen nahezu auf Augenhöhe mit den Kosten des Stahlbetonbaus, meint Curbach – auch, weil die Preise für Stahlbeton um 60 Prozent gestiegen seien. Bis massenhaft Carbonhäuser gebaut werden, muss aber noch eine entsprechende Baunorm zertifiziert werden. „Aber auch da stehen wir kurz davor“, schätzt er ein. Er selbst steht auch kurz vor dem nächsten großen Ereignis nach Hauseröffnung und Geburtstag: In zwei Monaten erscheint sein Buch, in dem er seine Erfahrungen aus 30 Jahren Forschung zum Bauen mit Carbonbeton aufgeschrieben hat.

Einen virtuellen Rundgang durch das Haus gibt es bei vr.carbon-concrete.org