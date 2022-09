Am kommenden Wochenende findet die Parade des CSD Dresden statt. In der Vergangenheit gab es auch aus der Szene selbst Kritik. Was hat sich geändert?

Dresden. Seit dem 26. August und noch bis zum 5. September finden verschiedene Veranstaltungen des Christopher Street Day Dresden e.V statt. Im Fokus steht dabei eine Demonstration an diesem Sonnabend. Als „Sprachrohr von Lesben, Schwulen, Bi- und Trans-Identen Menschen in Dresden und Sachsen“ – so heißt es auf der CSD-Internetseite – möchte der Verein Diskriminierung und Stigmatisierung betroffener Personengruppen entgegenwirken.

Trotz guter Absichten sahen sich die Veranstalter in den vergangenen Jahren mit Kritik unterschiedlichster Art aus der eigenen Szene konfrontiert. Nachdem 2019 Missbrauchsvorwürfe einzelner Geflüchteter gegenüber Ronald Zenker, Vorstandssprecher des CSD Dresden e.V. bekannt wurden, reagierte der Verein mit einer "Richtlinie zum Schutz gegen Verstöße gegen die sexuelle Selbstbestimmung und gegen Benachteiligung aufgrund sexueller Belästigung". Ein Ermittlungsverfahren wurde nicht eingeleitet – somit war der Fall für den CSD erledigt.

Wie umgehen mit dem CSD?

Im Zuge der Vorbereitungen der Programmwoche und der Demonstration kam es in Dresdner Vereinen und Jugendorganisationen, die sich für die queere Gemeinschaft einsetzen, erneut zu Diskussionen, wie mit dem CSD umzugehen sei. Boykott oder Schulterschluss?

Die Vorwürfe, die sich nicht nur gegen einzelne Akteure aus dem CSD-Vorstand, sondern auch gegen die Organisation der Parade richteten, sehen einzelne Kritiker noch nicht vom Verein reflektiert. Sie wünschen sich eine Parade, auf der sich alle sicher fühlen – unabhängig von sexueller Identität oder Hautfarbe. In den vergangenen Jahren schien das nicht der Fall gewesen zu sein. Der Grund dafür: Sicherheitsleute, die durch rechte Symboliken auf ihrer Kleidung auffielen. Seitdem trauen sich einige queere Menschen nicht mehr auf die Parade, weil sie Anfeindungen und Diskriminierung befürchten. Wie steht es also um den diesjährigen Dresdner Christopher Street Day?

Was sind die Pläne dieses Jahr?

Geplant ist ein Straßenfest, das ein „vielfältiges, kulturelles und politisches Programm“ biete, gab CSD-Pressesprecher Marc Dietzschkau auf DNN-Anfrage bekannt. Er wies darauf hin, dass der CSD Dresden die gesamte queere Gemeinschaft und ihre Unterstützer bei der Demonstration willkommen heiße. Bereits Monate im Voraus gab es laut Dietzschkau gemeinsam mit der Community Vorbereitungen, um auf „berechtigte“ Kritik aus den vorherigen Jahren einzugehen.

So spricht beispielsweise der Queer-Beaufragte der Bundesregierung, der Bundestagsabgeordnete Sven Lehman (Grüne). Weiterhin stellen queere Geflüchtete auf der Bühne am Terrassenufer ihr Projekt „CSD Dresden noch vielfältiger!“ vor, um zur Sichtbarkeit queerer Geflüchteter im Stadtbild beizutragen, so Dietzschkau.

Grüne errichten Schutzraum

Die Grüne Jugend Dresden stellte sich in den Wochen vor der Parade die Frage, ob sie geschlossen am CSD teilnehmen soll. Einige der Mitglieder äußerten mehrere Kritikpunkte an der Vereinsführung und dem Umgang mit den Vorwürfen an sich. Bei einer Abstimmung entschieden sie, offiziell als Grüne Jugend am CSD teilzunehmen. Um die ihrer Meinung nach berechtigte, Kritik am Sicherheitspersonal bei vergangenen CSD-Veranstaltungen ernstzunehmen, wollen sie bei der Parade „zusammen mit Bündnis 90/Die Grünen eine große Gruppe bilden, in der ein Safe Space eingerichtet wird“, so die Grüne Jugend. „Einen CSD, an dem sich Menschen unsicher oder diskriminiert gefühlt haben, wollen wir nicht einfach so stehen lassen“, heißt es weiter.

So haben es sich die Mitglieder als Ziel gesetzt, Solidarität mit der queeren Gemeinschaft zu zeigen, laut für deren Rechte zu demonstrieren und deutlich zu machen, wie bunt Dresden sei. Wer möchte, solle sich anschließen können. „Wir wollen für eine offene Gesellschaft einstehen, in der jede Person so sein kann, wie sie ist, und das auch ohne Angst vor Diskriminierung ausleben kann“, so die Jugendorganisation. Außerdem stellt sie klar, dass sich ihre Kritik nicht an den Verein als solchen richtet, sondern an einzelne Punkte und wünscht sich, dass dieser zukünftig offen und transparent mit Kritik umgehe.

Entzweiung trotz gemeinsamen Ziels

Bereits im vergangenen Jahr bildete sich aus Dresdens queerer Gemeinschaft eine Gruppe, die eine eigene "Queer Pride"-Parade, organisierte. Am 25. Juni zog diese durch Dresden. Gründe für die Distanzierung vom Verein seien unter anderem fehlende Repräsentation und Sicherheit auf der CSD-Parade. Auf DNN-Anfrage gab es jedoch keine Antwort der Organisation "Queer Pride Dresden".

Die Debatte zeigt erneut, dass es längst kein „Schwarz und Weiß“ mehr im Umgang mit der Thematik gibt. Obwohl das Ziel der linken und queeren Szene ein gemeinsames zu sein scheint, entzweien sich die Lager. Zu Gesprächen zwischen CSD und Queer Pride Dresden kam es bis heute nicht. Pressesprecher Dietzschkau bestätigte das. Gelöst werden szeneinterne Probleme somit nicht.

Von Clarissa Seiferheldtund Elias Hantzsch