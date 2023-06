Reizgasattacke und untergemischte Drogen beim CSD in Dresden

Dresden. Ein Teilnehmer der Parade zum Christopher Street Day (CSD) in Dresden am Samstagnachmittag ist bei einer Reizgasattacke leicht verletzt worden. Der 40-Jährige hatte zuvor eine Glasflasche nach einem am Neustädter Markt am Rande der Parade stehenden Mann geworfen. Beide hatten sich gestritten.

Der 33-Jährige wurde nicht getroffen und attackierte seinen Angreifer wiederum mit Pfefferspray. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Beamte den ganzen Vorfall und schritten sofort ein.

Ermittelt wird außerdem gegen unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung. Einer 22-Jährigen war während der Parade schlecht geworden, sie kam ins Krankenhaus. Mehrere ihr nicht bekannte CSD-Teilnehmer hatten sie zuvor mit Getränken versorgt, in denen vermutlich Drogen untergemischt waren. Ein Drogentest bei der jungen Frau zeigte Amphetamine an.

