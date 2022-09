Zum Abschluss einer Aktionswoche sind am Sonnabend tausende Menschen beim CSD durch Dresden gezogen, um gegen Diskriminierung zu demonstrieren.

Teilnehmer einer Demonstration zum Abschluss der Aktionswoche zum Christopher Street Day (CSD) feiern am Terrassenufer auf einem Wagen.

Dresden. Ein buntes Zeichen für Toleranz: Tausende Menschen sind am Sonnabend beim Christopher Street Day (CSD) durch Dresden gezogen, um gegen Diskriminierung und Stigmatisierung zu demonstrieren.

Die Teilnehmer starteten um 12 Uhr auf dem Terrassenufer, wo der Demozug auch wieder endete und das eigens für die Veranstaltung gesperrt worden war. Zwischenstopps gab es am Kulturpalast und an der Louisenstraße. Der CSD-Verein sieht sich als Sprachrohr von Lesben, Schwulen, Bi- und Trans-Identen Menschen in Dresden und Sachsen.

