﻿Stadtbezirksbeirat fordert durchgehend Tempo 30 auf der Coschützer Straße in Dresden-Plauen

Dresden. Stetig bergan führt die Coschützer Straße in Dresden-Plauen, auf einer Länge von nur etwas mehr als einem Kilometer geht es hier um ganze 70 Höhenmeter hinauf. Fußgänger und Radfahrer müssen mindestens einmal tief Luft holen und Autofahrer besser einen Gang zurückschalten. Genau das sollen sie künftig aber nicht nur wegen der Steigung, sondern auch beim Tempo, fordert nun der Stadtbezirksbeirat in Plauen. Auf der jüngsten Sitzung fand ein entsprechender Antrag der Grünen eine Mehrheit.

Sorge um Sicherheit und Lärmschutz

Schon heute gilt in weiten Teilen auf der Coschützer Straße Tempo 30 – allerdings nur tagsüber. Auf einem längeren Abschnitt zwischen Krausestraße und Hoher Straße heißt es montags bis freitags zwischen 6 und 18 Uhr Fuß vom Gas, am südlichen, oberen Ende gilt dies auf einem etwas mehr als 100 Meter langen Abschnitt ebenfalls montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr. Das ist verwirrend für Autofahrer, argumentieren die Grünen in ihrem Antrag – vor allem aber nicht ausreichend mit Blick auf Sicherheit und Lärmschutz.

Täglich bis zu 10 000 Autos

Tagtäglich rollen etwa 10 000 Au­tos die Coschützer Straße rauf oder runter. Im Antrag zählen die Grünen die vergleichsweise recht schmalen Gehwege auf, verweisen auf fehlende Radwege oder -streifen und führen darüber hinaus die vielen einmündenden Nebenstraßen auf. Wegen „der zahlreichen Kurven“, so heißt es weiter, sei die Sicht „stark begrenzt“. Und: Besonders Radfahrer, die hier bergauf strampeln, würden „erst sehr spät durch Kraftfahrer wahrgenommen“. Die Folge seien dann „riskante Überholmanöver und abrupte Bremsmanöver“.

Für Problematisch halten die Antragsteller auch „einige sehr schwer einsehbare Querungen für Fußgänger“ – etwa an den Zugängen zum Park am Hohen Stein –, aber auch das Thema Lärmschutz. Die zulässigen Werte würden hier nachts wie tags überschritten. Unterm Strich seien deshalb die bisher geltenden Tempolimits nicht ausreichend, lautet das Fazit der Grünen.

Daher wird der Verwaltung vorgeschlagenen, durchgehend Tempo 30 anzuordnen, notfalls erst einmal nur auf Probe. Für den Antrag stimmten neun der anwesenden Stadtbezirksbeiräte – bei drei Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen. Nun muss die Verwaltung die Lage prüfen und eine Entscheidung treffen.