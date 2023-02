Coronatests im Dresdner Rathaus nur noch bis Dienstag

Das Corona-Testangebot im Rathaus läuft am 28. Februar aus, denn ab März fällt auch der Anspruch auf Bürgertestung weg.

Dresden. Das Corona-Testangebot im Rathaus läuft am 28. Februar aus. Der Grund: Ab März fällt der Anspruch auf Bürgertestung nach der Coronavirus-Testverordnung des Bundes weg. Zudem hat das Bundesgesundheitsministerium das Ende der im Infektionsschutzgesetz verankerten Testpflichten angekündigt, teilt die Stadt mit.

Das Angebot im Rathaus läuft über eine Kooperation mit der Johanniter-Unfall-Hilfe, die auch mobile Testaktionen in Pflegeheimen, Schulen und Kitas angeboten hat.

Ende der Testverpflichtungen

„Mit dem Ende der Testverpflichtungen wird ein nächster Schritt in Richtung Normalität möglich“, sagt Dresdens Gesundheitsbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann (Linke). „Gerade für Angehörige, die Besuche in Seniorenheimen planen, ist das eine wesentliche Entlastung.“ Das Testangebot habe gezeigt, dass die Zusammenarbeit von Kommune und Wohlfahrtspflege in Krisen gut funktioniere.

„Ob in der Corona-Pandemie oder bei der Unterbringung Geflüchteter: Die Johanniter unterstützen gern mit ihrem Know-how bei den Herausforderungen, die Dresden zu bewältigen hat“, ergänzt Denis Papperitz für den Regionalvorstand der Johanniter. Seit März 2021 hat der Verein mit der Stadt für die Eindämmung der Pandemie zusammengearbeitet.