﻿Corona in Dresden: Zahl der Neuinfektionen bleibt hoch

Keine Entspannung in Sicht: Auch am Donnerstag meldet das städtische Gesundheitsamt eine hohe Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Zahl der aktiven Fälle steigt wieder deutlich an.

